Названы самые пьющие регионы России
Самыми пьющими регионами России признаны Магаданская область, Коми, Сахалин и, как ни странно, Москва. Здесь выпивают более 13 литров алкоголя в пересчете на душу населения, включая стариков и младенцев.
В частности, москвичи любят пиво. За отчетный период было выпито больше 90 литров этого напитка на человека, а в пересчете на разливное – каждый житель Московского региона "усидел" по три кега пенного, сообщают "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Трезвыми предсказуемо оказались Ингушетия и Чечня, где на душу населения приходится всего 100 граммов крепкого алкоголя. Немногим больше пьют в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании: примерно по пол-литра в пересчете на каждого жителя региона.
При этом продажи спиртного в стране неуклонно снижаются. В 2016 году продажи пива снизились на четверть, крепкого алкоголя – на 40%. Это произошло в том числе благодаря государственной политике ограничения времени и мест торговли алкогольной продукцией.
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