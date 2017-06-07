Названы самые пьющие регионы России

В Магадане, Москве и Республике Коми пьют больше всего. При этом общий объем продаж спиртного по стране заметно уменьшается.

Самыми пьющими регионами России признаны Магаданская область, Коми, Сахалин и, как ни странно, Москва. Здесь выпивают более 13 литров алкоголя в пересчете на душу населения, включая стариков и младенцев.

В частности, москвичи любят пиво. За отчетный период было выпито больше 90 литров этого напитка на человека, а в пересчете на разливное – каждый житель Московского региона "усидел" по три кега пенного, сообщают "Известия" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Трезвыми предсказуемо оказались Ингушетия и Чечня, где на душу населения приходится всего 100 граммов крепкого алкоголя. Немногим больше пьют в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании: примерно по пол-литра в пересчете на каждого жителя региона.

При этом продажи спиртного в стране неуклонно снижаются. В 2016 году продажи пива снизились на четверть, крепкого алкоголя – на 40%. Это произошло в том числе благодаря государственной политике ограничения времени и мест торговли алкогольной продукцией.