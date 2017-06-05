Сочи становится фестивальным центром России

Открывшийся туристический сезон в Сочи будет богатым как на культурные, так и на спортивные события. Город-курорт ждет в гости артистов и режиссеров, а также футболистов сильнейших сборных мира.

Открывает летнюю культурную программу 7 июня 28-й фестиваль "Кинотавр". В Сочи соберется весь цвет российского кинематографа. 14 картин основного конкурса – и столько же короткометражек – жюри и зрители просмотрят в стенах Зимнего театра. Откроет смотр лента Павла Чухрая "Холодное танго", фестиваль продлится до 14 июня.

Футбольные болельщики с нетерпением ожидают открытия Кубка конфедераций. Четыре матча престижного мирового турнира пройдут на олимпийском стадионе "Фишт".

Олимпиада-2014 стала мощным толчком к развитию города. Однако власти на этом не остановились. К новому сезону подготовлены новые маршруты, в Сочи появились двухэтажные экскурсионные автобусы, заработала "горячая линия" для посетителей пляжей. По подсчетам властей, курорт посетят около 4 миллионов туристов.

Не менее, чем в летний сезон, Сочи популярен и в межсезонье. В марте нынешнего года в городе прошло главное кулинарное событие года в России – гастрономический фестиваль "IKRA". Он собрал лучших поваров со всего мира, обладателей звёзд Michelin, лучших российских шефов. Участниками фестиваля стали признанные мировые звезды гастрономии, чьи рестораны занимают первые строчки в мировом рейтинге.

Еще один гастрономический фестиваль – "Gastreet — International Restaurant Show 2017" – прошел в Сочи с 16-го по 19-е мая. В нем приняли участие более трех тысяч рестораторов из 12 стран. Прошли мастер-классы с участием представителей мировой ресторанной элиты.

Сочи может порадовать гостей города и собственными новыми ресторанами, кухня и сервис которых ничуть не уступает конкурентам в крупных мировых центрах. К примеру, меню появившегося в самом сердце Олимпийского парка ресторана "Байкал" высоко оценивают даже самые требовательные гости. Благодаря такому уровню сочинских заведений и фестивалей поварского искусства, Краснодарский край теперь включен в "Гастрономическую карту России".