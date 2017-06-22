По России прокатилась волна массовых отравлений алкоголем
Новые случаи отравления суррогатным алкоголем зафиксированы в Астраханской области: там произошло массовое отравление неизвестной спиртосодержащей жидкостью. В Ахтубинске пострадали семь человек, трое из них скончались.
Вечером 19 июня на берегу реки Ахтубы трое молодых людей нашли пахнущую спиртом канистру и забрали ее домой. Разбавив содержимое водой, они выпили получившийся "коктейль", а заодно угостили соседей – мужчину и женщину, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
На следующий день всех их госпитализировали с острой интоксикацией. Женщина и двое мужчин скончались. Один из пострадавших находится в коме, состояние второго оценивается как тяжелое.
Правоохранители выяснили, что сомнительный алкоголь также пили два 14-летних юноши. Их доставили в больницу вечером 20 июня. По факту ЧП проводится проверка.
Напомним, 22 июня в Сергиевом Посаде 11 человек отравились метанолом: трое погибли, состояние пятерых оценивается как крайне тяжелое. Было установлено, что местные жители распивали спиртное из подаренной неизвестным канистры.
Как писали Dni.Ru, в конце 2016 года в России было зафиксировано множество случаев тяжелого отравления косметическим средством для принятия ванн "Боярышник". Оно производилось нелегально и содержало ядовитые вещества – метанол и антифриз. Первоначально сообщалось о 26 погибших, однако за сутки эта цифра увеличилась вдвое.
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