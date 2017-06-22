Смертельным застольем в Подмосковье заинтересовались следователи

Сотрудники Следственного комитета начали разбирательство по поводу массового отравления алкоголем в Сергиевом Посаде. По данным правоохранителей, три человека погибли, еще шесть оказались в реанимации.
В ходе доследственной проверки было установлено, что местные жители распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный. Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства случившегося.
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