Подробности массового отравления алкоголем в Подмосковье

В Подмосковье вечером 21 июня было зафиксировано несколько случаев отравления алкоголем. По предварительным данным, участники застолья употребляли суррогат из канистры.

Массовое отравление произошло в Сергиевом Посаде. В застолье принимали участие около 15 человек, которые употребляли некий алкогольный напиток из канистры.

Многим практически сразу стало плохо, но некоторое время компания продолжала выпивать. В результате два человека скончались, 11 оказались в реанимации.

Предположительно, причиной отравления стал метиловый спирт. Состав напитка устанавливают специалисты, передает телеканал "360". Полиция пытается выяснить, где был куплен алкоголь.

В конце 2016 года в России было зафиксировано множество случаев тяжелого отравления из-за употребления косметического средства для принятия ванн "Боярышник". Как писали Dni.Ru, оно производилось нелегально и содержало ядовитые вещества – метанол и антифриз.

Первоначально сообщалось о 26 погибших, однако за сутки эта цифра увеличилась вдвое. События развивались по одному и тому же сценарию: выпившие спиртосодержащей жидкости граждане в состоянии комы поступали в больницы, где врачи уже ничем не могли помочь.