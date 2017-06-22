Подробности массового отравления алкоголем в Подмосковье
Массовое отравление произошло в Сергиевом Посаде. В застолье принимали участие около 15 человек, которые употребляли некий алкогольный напиток из канистры.
Многим практически сразу стало плохо, но некоторое время компания продолжала выпивать. В результате два человека скончались, 11 оказались в реанимации.
Предположительно, причиной отравления стал метиловый спирт. Состав напитка устанавливают специалисты, передает телеканал "360". Полиция пытается выяснить, где был куплен алкоголь.
В конце 2016 года в России было зафиксировано множество случаев тяжелого отравления из-за употребления косметического средства для принятия ванн "Боярышник". Как писали Dni.Ru, оно производилось нелегально и содержало ядовитые вещества – метанол и антифриз.
Первоначально сообщалось о 26 погибших, однако за сутки эта цифра увеличилась вдвое. События развивались по одному и тому же сценарию: выпившие спиртосодержащей жидкости граждане в состоянии комы поступали в больницы, где врачи уже ничем не могли помочь.
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