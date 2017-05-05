Интимные подробности жизни ангарского маньяка

Выяснились новые подробности о жизни ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего более 80 женщин. Он был идеальным семьянином и умело скрывал от жены не только свои злодеяния, но и измены.

По словам бывшего коллеги Михаила Попкова, тот поддерживал идеальный порядок в доме. Кровавый убийца выполнял не только мужскую работу, но и женскую – покупал продукты, готовил еду, мыл полы.

Жена Попкова на допросе призналась, что считала его идеальным. "Все свободное время он проводил со мной и дочерью. Любил готовить, спиртное почти не употреблял – только в небольших количествах, постоянно занимался спортом. Мы часто вместе ездили кататься на лыжах и велосипедах", – цитирует ее "Комсомольская правда".

Попков был внимателен и к дочери – путешествовал с ней и встречал после учебы. А вот в интимной жизни у супругов было не все гладко: жена долго изменяла ему с коллегой. Попков узнал об этом, обнаружив в мусорном ведре использованный презерватив. Он признался, что хотел задушить неверную, но не смог этого сделать.

По словам маньяка, выбирая очередную жертву, он вспоминал, как был обманут. Однако и сам не отличался высоким уровнем нравственности.

Разоблачив супругу, Попков устроил ее на работу в паспортный стол и вскоре пустился во все тяжкие. "Охотиться" и встречаться с другими женщинами стало проще: жена дежурила по ночам и не догадывалась, чем он занимается.

Любовниц Попков находил так же, как жертв – предлагал подвезти. Одних попутчиц он убивал, а других приглашал на свидания. Отношения на стороне были недолгими. Исключением стала лишь 20-летняя Елена, с которой злоумышленник познакомился в 1996 году.

"Ко мне он относился бережно, уважительно. Агрессии с его стороны никогда не было. Они ни разу не повел себя таким образом, чтобы у меня возникло беспокойство за мою жизнь. Наши отношения прекратились сами по себе, без каких-либо причин. Я всегда доверяла Мише…" – рассказала она на допросе.

Напомним, что в 2015 году Иркутский областной суд осудил Михаила Попкова на пожизненный срок за убийство 22 женщин. Позже маньяк признался еще в 59 преступлениях. На его счету – более 80 жертв.