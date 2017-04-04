Вейперы высмеяли теракт в питерском метро

Некоторые пользователи Сети цинично отнеслись к произошедшему 3 апреля в метро Петербурга теракту, в результате которого погибли и пострадали десятки людей. В интернете появилась видеозапись, в комментариях к которой молодые люди смеются над трагедией.

Видеозапись журналистам прислал один из подписчиков официальной группы вейп-магазина на юге Петербурга. На записи несколько юношей, большинство из которых могут быть несовершеннолетними, паря вейпами, обсуждают теракт в питерском метро.

Под роликом некоторые пользователи оставили циничные комментарии. "Если у тебя в семье кто-то погиб, то скидки в [название магазина], заходите! Ну, понимаете, теракт терактом, но намотку ставить и жижку покупать всегда надо!" – цитирует одного из них Life.ru.

В свою очередь молодые люди на видео высмеивают комментаторов, осуждающих их поведение. Возмущенные пользователи намерены жаловаться в администрацию "ВКонтакте" с тем, чтобы страницу магазина заблокировали.

В Петербурге на станции "Технологический институт" произошёл взрыв в вагоне метро. pic.twitter.com/vx3PoLbCgJ — Лентач (@the_lentach) 3 апреля 2017 г.

Делясь своим мнением по поводу трагедии, вейперы говорили, что "в Африке каждый день столько умирает". Через некоторое время видеозапись исчезла со страницы группы. На ее месте появилось сообщение о том, что все произошедшее – всего лишь неудачная шутка.

Напомним, что 3 апреля около 14:30 мск в метро Санкт-Петербурга на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" в поезде прогремел взрыв. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".