Как петербуржцев спасли от нового взрыва

Днем 3 апреля силовики временно отключали сотовую связь в Петербурге на станции метро "Площадь Восстания". Это было необходимо на случай, если бы найденную там бомбу привели в действие телефонным звонком.

Благодаря сработавшей в этом случае системе безопасности взрывное устройство было обезврежено. По мнению экспертов, теракт был рассчитан на большее число жертв.

"Нужно понимать, что тот теракт, который вчера планировался, был рассчитан на гораздо большее число жертв", – цитирует источник в правоохранительных органах РИА Новости. По его словам, именно из-за того, что система обеспечения безопасности сработала, удалось избежать значительной части жертв.

Благодаря слаженной и профессиональной работе силовиков бомбу своевременно обнаружили, локализовали и обезвредили. Известно, что черную бесхозную сумку со взрывным устройством на "Площади Восстания" обнаружили примерно в то же время, когда произошел взрыв в поезде между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт".

В Петербурге на станции "Технологический институт" произошёл взрыв в вагоне метро. pic.twitter.com/vx3PoLbCgJ — Лентач (@the_lentach) 3 апреля 2017 г.

После обнаружения сумки в подземном вестибюле станции спецслужбы отключили мобильную связь. "Это процедура, которая позволяет избежать осуществления замыслов террористов с помощью мобильной связи", – пояснил источник.

Отметим, по последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".