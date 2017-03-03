Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре
Девочка находилась в ТЦ вместе со своей тетей. Оставшись одна, девочка играла с эскалатором на втором этаже. В это время ее родственница разговаривала по телефону.
Пытаясь залезть на перила, малышка сорвалась в проем между эскалатором и ограждениями. Ее вместе с тетей увезли в реанимацию. К счастью, помимо множественных ушибов, серьезных повреждений у ребенка не нашли, передает Life.ru.
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