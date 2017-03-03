Пятилетняя девочка упала с эскалатора в торговом центре

Пятилетняя девочка упала с высоты второго этажа в торговом центре "Солнечный" Нового Уренгоя. Ребенок на некоторое время остался без присмотра взрослых на эскалаторе.

Девочка находилась в ТЦ вместе со своей тетей. Оставшись одна, девочка играла с эскалатором на втором этаже. В это время ее родственница разговаривала по телефону.

Пытаясь залезть на перила, малышка сорвалась в проем между эскалатором и ограждениями. Ее вместе с тетей увезли в реанимацию. К счастью, помимо множественных ушибов, серьезных повреждений у ребенка не нашли, передает Life.ru.