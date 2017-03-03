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Разведчики НАТО попались у границ Калининграда

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Два самолета-разведчика НАТО приблизились к российским границам. По данным наблюдателей, речь идет о Boeing RC-135W ВВС США и Gulfstream Aerospace ВВС Швеции. "Самолеты отслеживаются, границу не нарушают", – цитирует Flashnord представителя штаба Балтийского флота. Сообщается, что они совершают наблюдательный полет вдоль границы России. Отметим, попались они не только на радары российских военных, за их передвижениями также следят специализированные западные сайты.

3 марта 2017, 15:33

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