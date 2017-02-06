Утвержден состав оргкомитета фестиваля молодежи в Сочи

Заниматься подготовкой и проведением XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет организационный комитет, в который вошли 60 человек. Их кандидатуры утвердил председатель оргкомитета, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

В пресс-службе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов рассказали, что заместителями руководителя оргкомитета назначены вице-премьер Виталий Мутко, помощник президента Андрей Фурсенко и советник главы государства Антон Кобяков. Всего в оргкомитет вошли 60 человек.

Заниматься подготовкой и проведением главного мирового молодежного форума будут на самом верху – в правительстве. В числе членов оргкомитета высшие российские чиновники: глава Минобрнауки Ольга Васильева, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, министр спорта Павел Колобков, глава Минкультуры Владимир Мединский. Также в его состав включен министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, глава Минфина Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр транспорта Максим Соколов.

Помимо министров, членами оргкомитета стали депутаты Госдумы, ректоры вузов. Также в его состав вошли и представители бизнеса, в том числе глава "РЖД" Олег Белозеров, президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор "Мэйл.Ру Group" Борис Добродеев, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Первое заседание организационного комитета фестиваля состоится уже 8 февраля в Москве.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года. Около двух тысяч юношей и девушек со всего мира в первые дни фестиваля отправятся в шесть городов России: Владивосток, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь/Севастополь, Калининград.

Как ожидается, общее число участников фестиваля составит около 20 тысяч, которым предстоит пройти этапы конкурсного отбора. Главные мероприятия форума примет Сочи.

