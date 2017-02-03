Москва и область лидируют по числу незаконных свалок

Около сотни отметок появилось на интерактивной карте проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" только за первую неделю его работы. Абсолютными лидерами по числу незаконных свалок стали Москва и область.

Активные граждане уже разведали данные о более чем сотне свалок по всей России. На "Интерактивной карте свалок" проекта ОНФ размещено около 90 сигналов о свалках различного масштаба, остальные пока проходят модерацию.

Сообщения, которые только поступили и одобрены модератором, обозначены красной точкой. Желтый цвет означает, что эти сигналы уже приняты в активную разработку, уже предприняты определенные шаги. Ну и зеленый обозначает полностью рекультивированные объекты.

Абсолютными лидерами по количеству поступивших заявок являются Москва и Московская область. В московском регионе уже обозначена 21 географическая точка, и обращения продолжают приходить, – отметил эксперт проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

Большая часть заявок касается стихийных мусорных свалок. За нмии следуют свалки покрупнее, а на последнем месте – "серые" полигоны. Последние являются законными лишь формально, так как ведут свою деятельность с нарушением природоохранного законодательства

"Среди таких полигонов у нас на карте можно отметить многострадальный полигон "Кулаковский" в Чеховском районе, который отмечен желтой точкой. По этому полигону идет долгая работа, открыто уголовное дело, и 2017 год по всем нашим планам должен стать последним годом работы данного объекта", – заявил Дмитрий Миронов

Как рассказал эксперт, еще один крупный полигон, по сути являющийся незаконной свалкой с забором и охраной, расположен в Республике Крым, прямо в городской черте Симферополя. Он отмечен зеленой географической точкой, так как после обращения фронтовиков в январе 2017 года завоз мусора на свалку был прекращен. Поток перенаправили на легальный полигон "Тургеневский.

Миронов считает старт проекта успешным. По его словам, граждане по всей России с большим энтузиазмом отреагировали на "Генеральную уборку". "В ближайшее время наши региональные отделения приступят к плотной работе по устранению обозначенных проблем. Уже сейчас готовятся обращения в надзорные органы и к представителям местной и региональной власти по факту экологических нарушений. Мы будем рассматривать каждое поступившие обращение, поэтому работа предстоит непростая", – заключил Миронов.



