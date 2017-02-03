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Москва и область лидируют по числу незаконных свалок

Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev
Около сотни отметок появилось на интерактивной карте проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" только за первую неделю его работы. Абсолютными лидерами по числу незаконных свалок стали Москва и область.
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Активные граждане уже разведали данные о более чем сотне свалок по всей России. На "Интерактивной карте свалок" проекта ОНФ размещено около 90 сигналов о свалках различного масштаба, остальные пока проходят модерацию.

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Сообщения, которые только поступили и одобрены модератором, обозначены красной точкой. Желтый цвет означает, что эти сигналы уже приняты в активную разработку, уже предприняты определенные шаги. Ну и зеленый обозначает полностью рекультивированные объекты.

Абсолютными лидерами по количеству поступивших заявок являются Москва и Московская область. В московском регионе уже обозначена 21 географическая точка, и обращения продолжают приходить, – отметил эксперт проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

Большая часть заявок касается стихийных мусорных свалок. За нмии следуют свалки покрупнее, а на последнем месте – "серые" полигоны. Последние являются законными лишь формально, так как ведут свою деятельность с нарушением природоохранного законодательства

"Среди таких полигонов у нас на карте можно отметить многострадальный полигон "Кулаковский" в Чеховском районе, который отмечен желтой точкой. По этому полигону идет долгая работа, открыто уголовное дело, и 2017 год по всем нашим планам должен стать последним годом работы данного объекта", – заявил Дмитрий Миронов

Как рассказал эксперт, еще один крупный полигон, по сути являющийся незаконной свалкой с забором и охраной, расположен в Республике Крым, прямо в городской черте Симферополя. Он отмечен зеленой географической точкой, так как после обращения фронтовиков в январе 2017 года завоз мусора на свалку был прекращен. Поток перенаправили на легальный полигон "Тургеневский.

Миронов считает старт проекта успешным. По его словам, граждане по всей России с большим энтузиазмом отреагировали на "Генеральную уборку". "В ближайшее время наши региональные отделения приступят к плотной работе по устранению обозначенных проблем. Уже сейчас готовятся обращения в надзорные органы и к представителям местной и региональной власти по факту экологических нарушений. Мы будем рассматривать каждое поступившие обращение, поэтому работа предстоит непростая", – заключил Миронов.


Автор: Федор Лопырев3 февраля 2017, 17:11

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