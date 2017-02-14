Шиномонтаж в Петербурге ограбили с вилкой и арбалетом

Директор шиномонтажной мастерской на Митрофаньевском шоссе в Санкт-Петербурге ночью выпивал с двумя знакомыми. После "вечеринки" мужчины избили предпринимателя битой. Затем, угрожая ножом, вилкой и арбалетом, ограбили шиномонтаж, передает Flashnord. Добычей злоумышленников стали шесть тысяч рублей личных денег директора, телевизор и мобильный телефон. С места происшествия они скрылись на автомобиле Daewoo Nexia.