"ЕР" проверит эффективность региональных отделений

К предстоящему XVII Съезду "Единой России", который состоится в декабре, партия подготовит норму проведения обязательного аудита работы региональных отделений. Ее предложат на совместном заседании Высшего и Генерального советов "ЕР".

"Безусловно, аудитом надо заниматься постоянно. Мы подготовим к Съезду норму проведения обязательного аудита и будем предлагать ее на совместном заседании Высшего и Генерального советов Партии", – заявил исполняющий обязанности секретаря Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на XXVII конференции Татарстанского регионального партотделения в Казани.

Он отметил, что к настоящему моменту проведен выборочный аудит четырех региональных отделений. "Разброс "мертвых душ" составил от 10% до 40%. Вот 40% – это тот критический порог, после которого можно ставить вопрос об эффективности работы регионального отделения", – подчеркнул он.

Кроме того, сообщил Турчак, со следующего года планируется ввести систему рейтинга отделений в субъектах Федерации. Исполняющий обязанности секретаря Генсовета "ЕР" пояснил, для чего это делается: "Будет меняться система финансирования, мы ее разобьем условно на константу и переменную. Константа должна закрывать потребности исполкомов: содержание штата, работу, связанную с агитацией, электоральные задачи, медиасферой. Переменная же составляющая станет мотивирующей и будет основываться на электоральных успехах того или иного отделения, успехах в реализации партпроектов и выполнении других задач".

В своем выступлении Турчак затронул и вопрос членских взносов. Он признал, что есть мнения за и против их существования. По его словам, тема будет обсуждаться 12-13 декабря во время учебы для руководителей исполкомов. "На мой взгляд, мы этот вопрос должны отдавать на откуп самому региону", – сказал исполняющий обязанности секретаря Генсовета "ЕР".

Говоря о партийной учебе, Турчак призвал обратить особое внимание на социальные сети. "Про соцсети мы говорим много, этой работе нам нужно учиться всем. Поэтому мы возрождаем систему партийной учебы, которая была в "Единой России" в 2007-2008 году и доказала свою эффективность", - сказал он.

Учеба в "ЕР" – это не только повышение профессионального уровня секретарей и руководителей исполкомов, но и активистов партии. Это многоуровневое обучение со специальными модулями, которые включают в себя и региональный аспект, и обмен практиками. "Лучшие будут приглашаться на учебные модули в Москву. Мы не будем возрождать высшую партийную школу, но намерены уделять учебе большое внимание", – подчеркнул Турчак.

Напомним, XVII съезд "Единой России" пройдет 22-23 декабря в Москве. Партийцы обсудят ряд приоритетных задач, а также некоторые кадровые изменения. Также в рамках мероприятия состоится проведение выставки партийных проектов и работа семи дискуссионных площадок. По их итогам их работы состоится заседание Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "ЕР".