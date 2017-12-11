В Москве налетчик в маске ворвался в букмекерскую контору

В Москве неизвестный мужчина в маске попытался ограбить букмекерскую контору. Он ворвался в здание и, угрожая пистолетом, потребовал отдать все деньги.

Наличных в кассе не оказалось. Горе-грабитель выстрелил в потолок и скрылся с места происшествия, передает "Газета.ru" со ссылкой на агентство городских новостей "Москва". По факту случившегося возбуждено уголовное дело.