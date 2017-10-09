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Вокруг перевала Дятлова нашли тайные знаки

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Перевал Дятлова обрастает все новыми тайнами. Российский исследователь нашел на спутниковых снимках этого района таинственные геоглифы – рисунки, высеченные прямо в грунте, которые можно разглядеть только с большой высоты.
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Геоглифами называют нанесенные на землю изображения или геометрические узоры. Размеры их огромны, как правило, исчисляются десятками метров. Некоторые можно разглядеть только с самолета или из космоса. Самый известный, наверное, пример – рисунки в южноамериканской пустыне Наска.

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Нечто подобное обнаружил на спутниковых снимках Свердловской области уральский исследователь Валентин Дегтярев. "Найдены спутниковые фотоснимки древнейшего геоглифа в Свердловской области. Самое интересное, что этот поразительный памятник эпохи неолита (я думаю, это близко к истине) ранее никем обнаружен не был. Находится он всего в 60 километрах на юго-восток от печально знаменитого перевала Дятлова", – написал исследователь в своем блоге.

Упомянутый перевал получил свое название в память о группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов так и не выяснили. Версий происшедшего выдвинуто около сотни – от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники, передает РИА Новости.

Если верить Дегтяреву, получается, что группа Дятлова забралась в некое священное место. В тех краях обитает народность манси.

Обнаруженные исследователем узоры расположены на площади приблизительно пять на десять километров. Десятки рисунков выбиты в грунте, среди тайги. Дегтярев уверен, что никакого отношения к геологии или лесозаготовкам они не имеют.

Изображения древних художников можно трактовать по-разному, отмечает ученый. Большинство из них напоминают комету или метеорит. Есть рисунок большой птицы, изображены две горы с воротами между ними – возможно, проходом в иное измерение.  

Дегтярев не берется ничего утверждать. Он считает, что мы никогда и не узнаем, что было зафиксировано на рисунках, сделанных руками древнего народа. Но уверен, что территория вокруг перевала Дятлова – место мистическое.

Автор: Андрей Евлампиев9 октября 2017, 11:40

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