Турист погиб на перевале Дятлова при странных обстоятельствах

Туристы нашли на перевале Дятлова мертвого человека. Сотрудники Следственного комитета уже проверяют информацию, но причина смерти пока не известна.

Из-за расположения рокового перевала и плохих погодных условий следователи не могут пройти к покойнику. "Добраться до него пока не представляется возможным, в связи с чем необходимо привлечение специальной техники. В настоящее время решается вопрос о применении данной спецтехники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств", – цитирует представителя пресс-службы следственного управления по Свердловской области Russia Today.

По информации МЧС, турист не был зарегистрирован в региональном отделении ведомства. Именно поэтому установить его личность пока не представляется возможным. Спасатели в очередной раз настоятельно рекомендуют туристам информировать МЧС о планируемом маршруте, количестве участников похода, об их данных и способах связи с ними. Это нужно для обеспечения безопасного отдыха и облегчения работы поисковых служб в случаях чрезвычайных ситуаций.

Напомним, перевал Дятлова стал известным после таинственной гибели целой группы туристов больше 50 лет назад, в начале февраля 1959 года. Молодые люди, отправившиеся в поход под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института, просто не вернулись домой.

Публикация от Masha Krivchikova (@mashakrivchikova) Сен 3 2017 в 10:12 PDT

Когда их начали искать, нашли только десять тел. Примерное время смерти, которое установили судмедэксперты, – ночь на 2 февраля. От чего умерли туристы, до сих пор не известно. Таинственные обстоятельства гибели целой группы сделали перевал Дятлова очень популярным. Теперь туда постоянно ходят походы. Кто-то – чтобы просто посмотреть на легендарное место, а кто-то – в попытках понять, что или кто все-таки убил группу.