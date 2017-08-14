Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова

Исследователь из Нижнего Тагила обнаружил вблизи от перевала Дятлова объект, похожий на заброшенный бункер. Он уверен, что эта постройка напрямую связана с трагедией, которая произошла в районе склона Отортен.

Известный радиолюбитель Валентин Дегтерев заявил, что в десяти километрах к югу от места гибели туристов из группы Игоря Дятлова располагается заброшенный бункер военного назначения. "Длина его 25-30 метров, ширина 10-15 метров. Это укрепленное сооружение, сделанное из бетона. Видимо, покрыто листами железа с останками защитной краски зеленого цвета", – цитирует его URA.RU.

В качестве подтверждения своей теории исследователь приводит различные снимки одной и той же местности, сделанные со спутника в разные годы. Более того, Валентин Дегтярев даже указал точные координаты местонахождения бункера – 61°40'13.75"N, 59°21'32.30"E. По его словам, в пользу того, что объект давно заброшен, свидетельствует отсутствие каких-либо видимых подъездных путей к нему.

Исследователь отметил, что если допустить наличие бункера вблизи от места гибели туристов, то "все становится понятным". Он уверен, что группа Дятлова оказалась на склоне Отортен во время проведения неких "испытаний", возможно – военного характера. В связи с тем, что вскоре после трагедии началось расследование, работникам бункера пришлось законсервировать или вовсе забросить постройку.

Отметим, что исследователь Валентин Дегтярев в 2012 году прославился тем, что он якобы поймал по радио сигнал SOS с пропавшего на Урале самолета АН-2. Через некоторое время он вновь заявил о себе, отправив журналистам фотографии якобы исчезнувшего "Кукурузника". По его словам, он получил снимки от браконьеров, которые пожелали остаться неизвестными.

Напомним, девять лыжников из туристического клуба Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибли в 1959 году. Путешественники отправились на гору Холатчахль, название которой переводится как "гора мертвецов". Существуют десятки версий их смерти, в том числе и мистические. В частности, руководитель общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич заявил, что некоторые студенты из туристической группы на самом деле были агентами КГБ.