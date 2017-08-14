Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова

Москву спасли от терактов Назван состав жюри шоу "Голос" Уход Малахова с Первого канала "Дом-2" Эксклюзив

Самое читаемое

Корчевников убит из-за Малахова
Ушлая Собчак оставила Кудрявцеву без работы
Бондарчук сломал нос жене
Любовь Успенская начала борьбу с раком
Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
партнеры
Понедельник 14 августа
Лента новостей
14:59
Особенности флирта в отпуске
14:33
Тимати отказался говорить об автоскандале в Шереметьево
14:27
В московском метро поезд сошел с рельсов
14:08
Украинцы наплевали на языковой террор Киева
14:05
Названы полезные свойства никотина
13:57
Анисину отругали после письма Путину
13:48
В Москве ребенок серьезно пострадал при падении из окна
13:33
Елизавету Боярскую замучила совесть
13:31
Москву спасли от терактов в торговых центрах
13:14
В центре Москвы обнаружили мертвого мужчину
13:14
Мустафина впервые показала дочь
13:08
Свадьба российского миллионера на Рублевке поразила роскошью
13:06
На Первом канале устроили "поминки" по Малахову
13:05
Назначено заседание суда по делу "пьяного" мальчика
12:59
АСВ ищет компромисс с пострадавшими вкладчиками "Югры"
12:42
Безвиз Порошенко добил "остатки" Украины
12:41
Енот-альпинист умилил Сеть (видео)
12:35
Баттл Oxxxymiron и Гнойного бьет рекорды популярности
12:32
Украинской журналистке устроили травлю за любовь к коллеге из России
12:21
Третий муж оказался младше Курковой на 10 лет
12:19
Бейсбольные фанаты утешили друг друга сексом в метро (видео)
11:58
Турист за пару минут выиграл 710 миллионов рублей
11:53
Главные опасности онлайн-шопинга
11:53
Чиновникам разрешат принимать дорогие подарки
11:51
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
11:48
Звезда американского кино умерла после трех лет борьбы с раком
11:37
Подробности скандального ухода Корчевникова из "Прямого эфира"
11:35
В Грузии турист из России впал в кому после падения с шестого этажа
11:19
Поклонская ответила на шпильку Соловьева
11:12
Москвичи поменяли теплую одежду на бикини
11:02
Москвич получил ножевое ранение после встречи с бывшей женой
10:59
Невнимательный Трамп проморгал триумф России
10:53
Внук Пугачевой улетел из России после свадьбы
10:32
Каким будет август для курса рубля
10:23
Малахову предложили смехотворную зарплату
10:21
"Аэрофлот" отменил 20 рейсов из-за непогоды
10:21
500 млн человек предсказали гибель в ядерной войне (видео)
10:11
Автобус с людьми перевернулся в Турции
10:01
Найден новый способ кражи денег с банковских карт россиян
09:58
Подобрать ребенку спортивное занятие можно будет по Сети
09:51
В Испании задержали трех россиян после убийства итальянца (видео)
09:46
В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт
09:41
Отец новой пассии Абрамовича оказался злостным должником
09:30
Рядом с МКС обнаружили загадочный объект
09:26
Энергетики назвали первым шагом к кокаину
09:26
На детской площадке в Москве обнаружили тело мужчины
09:08
Хамоватый Роналду устроил истерику в Барселоне
09:04
Сати Казанова подтвердила слухи о предстоящей свадьбе
09:01
Благоустройство двух улиц в центре Москвы подходит к концу
08:56
Ночью Москву затопило дождем
08:53
Украина поставляет в Россию опасные удобрения
08:43
Куда переселят москвичей по программе реновации
08:33
Андрей Малахов ждет первенца
08:30
Лукашенко пожаловался на "откаты" в отношениях с Россией
08:15
Подлые США "посадят на цепь" российских дипломатов
08:01
Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
07:56
Женщина погибла под колесами поезда в Москве
07:51
В Подмосковье водитель насмерть задавил двухлетнего сына
20:29
Первый канал официально объявил наставников нового сезона шоу "Голос"
17:56
Ребенок до смерти нанюхался дезодоранта в столице
17:47
Пьяный пенсионер проехался по встречке на МКАД (видео)
17:32
В Москве мужчина упал с высоты 13-го этажа
17:20
Здоровье звезды фильма "Любовь и голуби" резко ухудшилось
17:03
Королева сверкнула грудью под хит жены Николаева (видео)
16:43
Елизавета II рвется на пенсию
16:22
Под Москвой на детской площадке девочке выстрелили в голову
15:57
Кличко: Часть меня умерла
15:56
На юге Москвы загорелся автобус
15:27
Холостяку Абрамовичу сватают Бузову
15:03
Галкин играет в баскетбол шпицем вместо мяча
14:30
Лучшие роли актера Андрея Федорцова
14:07
Трамп оскандалился после трагедии в Шарлотсвилле
13:40
Пьеха пожаловался на синдром изгоя
13:15
В центре Москвы загорелся ресторан
13:11
Тину Канделаки заподозрили в беременности
12:52
Панин прекратил вражду с бывшей женой
12:21
Джигурда поглумился над уволенной командой Малахова
12:03
На северо-западе Москвы случилось массовое ДТП (видео)
11:49
Шарапова снялась с турнира из-за трамвы
11:35
На севере Москвы воры вынесли из квартиры 26 млн
11:30
Панин заткнул рот дочери
11:10
Курс биткоина обновил исторический максимум
10:54
Смертельно больная россиянка застряла в Турции
10:37
Коллеги о последних днях звезды "Бандитского Петербурга"
10:17
Особенная дочь Зейналовой восхитила талантами
09:56
Артист-неудачник жестоко расправлялся с детьми
18:35
"Хвалынские этюды" приглашают художников на пленэр
17:55
Четыре человека погибли в ДТП под Москвой
17:44
В столице спасатели вытащили из пруда пьяного мужчину
17:29
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж за молодого актера
17:02
Пранкеры полгода водили за нос наивного Саакашвили
16:47
Команде "Пусть говорят" подписали приговор
16:26
Обессиленный Билан скрывает пугающий внешний вид
16:01
Москвичи перевернули авто пенсионерки после ДТП (видео)
15:36
Умерла звезда "Бандитского Петербурга"
15:19
На МКАД мотоцикл столкнулся с легковушкой
15:09
Слезное прощание с Малаховым попало на видео
14:49
45-летний диджей Грув стал отцом
14:34
Володин призвал к диалогу застройщиков с обманутыми дольщиками
14:31
Под Петербургом 9-летний мальчик героически спас мать
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Холостяку Абрамовичу сватают Бузову
Артист-неудачник жестоко расправлялся с детьми
Новый состав жюри шоу "Голос" вызвал разочарование
Джигурда поглумился над уволенной командой Малахова
Первый канал официально объявил наставников нового сезона шоу "Голос"
Андрей Малахов ждет первенца
Регионы

Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Исследователь из Нижнего Тагила обнаружил вблизи от перевала Дятлова объект, похожий на заброшенный бункер. Он уверен, что эта постройка напрямую связана с трагедией, которая произошла в районе склона Отортен.
прочитано 1697 раз

Известный радиолюбитель Валентин Дегтерев заявил, что в десяти километрах к югу от места гибели туристов из группы Игоря Дятлова располагается заброшенный бункер военного назначения. "Длина его 25-30 метров, ширина 10-15 метров. Это укрепленное сооружение, сделанное из бетона. Видимо, покрыто листами железа с останками защитной краски зеленого цвета", – цитирует его URA.RU.

ПО ТЕМЕ

Ученый заявил о разгадке тайны перевала Дятлова

Погибших на перевале Дятлова связали с КГБ

Найденная на перевале Дятлова туристка отказалась ехать домой

В качестве подтверждения своей теории исследователь приводит различные снимки одной и той же местности, сделанные со спутника в разные годы. Более того, Валентин Дегтярев даже указал точные координаты местонахождения бункера – 61°40'13.75"N, 59°21'32.30"E. По его словам, в пользу того, что объект давно заброшен, свидетельствует отсутствие каких-либо видимых подъездных путей к нему.

Исследователь отметил, что если допустить наличие бункера вблизи от места гибели туристов, то "все становится понятным". Он уверен, что группа Дятлова оказалась на склоне Отортен во время проведения неких "испытаний", возможно – военного характера. В связи с тем, что вскоре после трагедии началось расследование, работникам бункера пришлось законсервировать или вовсе забросить постройку.

Отметим, что исследователь Валентин Дегтярев в 2012 году прославился тем, что он якобы поймал по радио сигнал SOS с пропавшего на Урале самолета АН-2. Через некоторое время он вновь заявил о себе, отправив журналистам фотографии якобы исчезнувшего "Кукурузника". По его словам, он получил снимки от браконьеров, которые пожелали остаться неизвестными.

Напомним, девять лыжников из туристического клуба Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова погибли в 1959 году. Путешественники отправились на гору Холатчахль, название которой переводится как "гора мертвецов". Существуют десятки версий их смерти, в том числе и мистические. В частности, руководитель общественного фонда "Памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич заявил, что некоторые студенты из туристической группы на самом деле были агентами КГБ.

Автор: Константин Улюкаев14 августа 2017, 10:26

комментарии

Политика

Невнимательный Трамп проморгал триумф России
Безвиз Порошенко добил "остатки" Украины
Лукашенко пожаловался на "откаты" в отношениях с Россией
Подлые США "посадят на цепь" российских дипломатов

Шоу-бизнес

Градский получил от звезды "Голоса" от ворот поворот
Алла Пугачева стремительно теряет голос
Анисину отругали после письма Путину
У онкобольной любовницы попа из "Дома-2" выросла жуткая борода

Проишествия

Москву спасли от терактов в торговых центрах
В Испании задержали трех россиян после убийства итальянца (видео)
Смертельно больная россиянка застряла в Турции
Умерла звезда "Бандитского Петербурга"

Lifestyle

Здоровье звезды фильма "Любовь и голуби" резко ухудшилось
В Сети появился трейлер британской комедии о смерти Сталина
Коллеги о последних днях звезды "Бандитского Петербурга"
Названа дата выхода новой серии мультфильма "Простоквашино"
Шоу-бизнес

Третий муж оказался младше Курковой на 10 лет

Актриса тайно вступила в брак
Общество

Свадьба российского миллионера на Рублевке поразила роскошью

Фотографии с мероприятия уже опубликованы в соцсетях
Шоу-бизнес

Анисину отругали после письма Путину

На актрису обрушились со злобными упреками

Происшествия

Москву спасли от терактов в торговых центрах

Боевики планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей

Гороскоп

Астрологический прогноз с 14 по 20 августа
У невесты Овсиенко нашли другого мужчину
С особенной дочкой Данко случится чудо
Совет на выходные

Фоторепортажи

Елизавету Боярскую замучила совесть
Москвичи поменяли теплую одежду на бикини
Лучшие роли актера Андрея Федорцова
Волочкова ужаснула дырявым купальником

Спорт

Мустафина впервые показала дочь
Хамоватый Роналду устроил истерику в Барселоне
Кличко: Часть меня умерла
Шарапова объяснила лютую ненависть Серены Уильямс

Регионы

Таинственный бункер связали с загадкой перевала Дятлова
Под Петербургом 9-летний мальчик героически спас мать
40 кошек обглодали тело умершего пенсионера
Раскопки в Крыму закончились сенсацией
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru