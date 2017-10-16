Петербург накроют атлантические циклоны

Синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о резком ухудшении погоды. В городе ожидаются дожди и сильный порывистый ветер.

По словам председателя Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, всему виной прохождение атлантических циклонов. Ожидается, что температура воздуха в середине октября опустится до 6-7 градусов, передает Flashnord со ссылкой на РБК.

