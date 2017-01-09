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Регионы

Новый аэропорт даст толчок развитию Саратова

Фото: wikipedia.org
Строительство аэропорта в Сабуровке станет толчком в развитии Саратова. Вопрос будет решен в течение ближайших двух лет. О перспективах роста города рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью региональному телеканалу.
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Власти успешно находят решение всех проблем, возникающих по ходу разработки проекта новых воздушных ворот Саратовской области. Учтены мнения экспертов, привлекается дополнительное финансирование, заявил председатель российского парламента.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Когда мы озвучили идею строительства в 2005 году, то кто-то не верил, кто-то смеялся, кто-то критиковал. Сейчас мы серьезно продвинулись. В свое время инвестор сообщил, что готов построить большие терминалы для пассажиров, однако заявил, что взлетную полосу придется продлевать до трех километров для того, чтобы на ней могли приземляться самолеты любых марок. В итоге мы решили этот вопрос – пришлось пересогласовать проект и мы были вынуждены получить дополнительные средства", – рассказал Вячеслав Володин журналисту телеканала ГТРК "Саратов".

По словам спикера, местным властям пришлось решать еще одну важную задачу: требовалось построить подъездные пути к аэропорту со стороны областного центра. Администрации удалось найти средства на первую часть работ.

"Мы находили решения пошагово. Сейчас мы надеемся, что завершим работы к 2018, и в 2019 году аэропорт заработает. Наш сегодняшний аэропорт находится в центре города, его полоса очень короткая, погодные условия ставят работу воздушной гавани под сомнение, плюс это доставляет хлопоты людям", – отметил Володин. Председатель парламента подчеркнул, что по окончании строительства территория действующего аэропорта отойдет в собственность области.

Большое внимание уделяется благоустройству городской среды. Так, по словам спикера, Саратовская область получит на ремонт дворов в 2017 году почти полмиллиарда рублей. Две трети этой суммы достанется Саратову, а остальные распределятся по 14-ти городам региона. Как рассказал Володин, этот вопрос он обсуждал с губернатором Валерием Радаевым.

"Готовиться к реализации этой программы нужно заранее – в частности, привести в порядок паспорта дворовых территорий, иначе мы не сможем осуществить данный проект", – заявил председатель Госдумы. Спикер также призвал саратовцев поменять философию и перестать считать любую окраину неблагополучным районом. "Это не окраина, а начало города", – подчеркнул Володин.

Некоторую озабоченность спикера вызывает положение в сфере здравоохранения. Этот вопрос должен быть в числе приоритетных для властей. По словам Володина, часть работы в области уже проделали: так, станции скорой помощи оснащены современными автомобилями. Однако теперь необходимо решать вопросы кадровой обеспеченности.

"Если говорить о требованиях и нормативах Минздрава, то у нас получается 40-50% обеспеченность персоналом станций скорой помощи. И если брать бригаду, то должно быть 2 фельдшера, а у нас один. Должен быть престиж профессии – а это и подготовка кадров, и оплата труда", – отметил спикер. По словам Володина, чтобы возродить престиж профессии, необходимо назначать стипендии студентам, обеспечивать их общежитиями. А практику будущие фельдшеры должны проходить в своем районе. Что же касается выпускников, то им должна быть обеспечена конкурентная зарплата, убежден Вячеслав Володин.

Автор: Федор Лопырев9 января 2017, 16:08

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