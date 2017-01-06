Подробности смертельного застолья в Красноярске

Двое выживших после застолья в Красноярске рассказали подробности трагедии, в результате которой погибли четыре человека. Мужчины считают, что остались живы благодаря водке.

Пострадавшие пили только 40-градусный напиток, в отличие от хозяина и других гостей. "Четверо погибших употребляли алкогольный коктейль "Тайм аут", который приобрели в павильоне", – сообщили выжившие следователям.

Между тем, СКР по Красноярскому краю отрабатывает другую версию. Причиной смерти четырех человек могли стать наркотики. "Наряду с другими в настоящее время отрабатывается версия о смертельном отравлении потерпевших наркотическими веществами", – рассказали в Следственном комитете.

Новая версия трагедии появилась после того, как правоохранители проверили алкоголь, найденный в комнате с телами. "Изъятый в ходе осмотра места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни каких-либо других опасных для жизни и здоровья человека веществ в нем не содержится", – отметили следователи.

Тела четырех человек были найдены вечером 5 января в комнате одного из общежитий Красноярска. 32-летний хозяин, две его сестры 22 и 23 лет и 38-летняя женщина скончались после застолья. По предварительным данным, они отравились алкоголем. Выжить удалось двум мужчинам. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В декабре 2016 года трагедия с алкоголем произошла в Иркутске. Там от отравления "Боярышником" скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.

