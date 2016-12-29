О чем сказал Президент России в традиционном телеобращении
Премьер-министр поздравил россиян с Новым годом
В России из магазинов пропадет косметика
Организация "Дрогери союз", объединяющая региональные розничные сети по продаже парфюмерно-косметической продукции, обратилась с официальным письмом к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В документе представители торговых сетей предупредили ведомство о том, что в ближайшее время может возникнуть искусственный дефицит косметических товаров на прилавках российских магазинов. Впоследствии это может привести к росту цен на них, сообщает "Коммерсант".
Примечательно, что многие товары данной группы не являются парфюмерией. Однако они содержат этиловый спирт выше указанных в постановлении о запрете 25%. К такой продукции относятся средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях. Сообщалось, что из продажи, в частности, уже изымается лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69%.
Между тем Россия занимает 12-е место в мире по объему рынка косметических средств, парфюмерии и товаров по уходу за собой. В 2015 году их продажи в нашей стране составили 8,9 миллиарда долларов.
Напомним, 26 декабря было опубликовано постановление, которое на 30 дней запрещает розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с долей этанола более 25%. Данная мера была принята после трагедии в Иркутске, где в результате пищевого отравления средством для ванн "Боярышник", содержащим метиловый спирт, скончались 77 человек. Всего в период с 17 по 23 декабря суррогатным спиртосодержащим концентратом отравились более 120 жителей Иркутской области.
Как писали Dni.ru, в Госдуме предложили ужесточить борьбу с распространением суррогатных спиртных напитков. Так, зампред Комитета по охране здоровья Николай Говорин призвал поставить вопрос о приравнивании настойки боярышника к алкогольной продукции и повышении на нее акцизов.
Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Пресс-секретарь президента России стал участником шоу-программы "Международная пилорама"
Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз