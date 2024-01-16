Собянин: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

Новоселье справили 25,4 тысячи человек.

Москва наращивает темпы реализации программы реновации. Одним из лидеров стал Юго-Восточный административный округ: там построили уже 44 дома, а обладателями нового жилья стали около 25,4 тысячи человек, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас в округе возводят 41 дом для участников программы. На стадии проектирования находится еще 23, уточнил градоначальник.

Вместе с этим развивается социальная инфраструктура округа. Активное участие в строительстве школ, детских садов и поликлиник принимают инвесторы. По специальной городской программе создаются новые рабочие места.

"Появятся 6 новых детских садов — два в районе Люблино и по одному в районах Выхино-Жулебино, Текстильщики, Рязанский, Южнопортовый", – сообщил Собянин.

В Текстильщиках и Южнопортовом построят две школы. В районе Выхино-Жулебино возведут спортивный комплекс с двумя бассейнами и ледовым полем, написал мэр Москвы.

Новоселье по программе реновации справили уже 150 тысяч москвичей. Построено 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров. Для возведения нового жилья подобрали 602 площадки.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. Она завершится в 2032 году. Обладателями нового жилья станут около миллиона москвичей.