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Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ
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Город развивает территорию вместе с инвесторами.

Развитие территории бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ) – один из крупнейших проектов реаорганизации бывших промышленных зон. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Здесь создаются жилье, рабочие места и вся необходимая для жизни инфраструктура, включая детские сады, школы, поликлиники, спортивные объекты, автодороги, метро и многое другое", – написал градоначальник.

Он уточнил, что в прошлом году на территории ЗИЛ ввели в эксплуатацию более 546 тысяч квадратных метров недвижимости, включая три детских сада на 570 мест. Завершилось благоустройство набережной Марка Шагала, открылся Южный речной вокзал.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

В наступившем году в эксплуатацию введут свыше 582 тысяч квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. Продолжается реконструкция стадиона "Торпедо", где будут проходить российские и международные соревнования по футболу и другим видам спорта.

На средства города строятся детско-взрослая поликлиника и пожарное депо. Инвесторы возводят технопарк "ЗИЛ", поликлинику и гостиницу на 909 номеров.

В декабре мэр Москвы утвердил проект комплексного развития территории площадью 10 гектаров в Зеленограде. Там возведут производственные объекты и общественно-деловую недвижимость и создадут около двух тысяч рабочих мест.

11 января 2024, 16:28
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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