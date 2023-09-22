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Собянин: С начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

Собянин: С начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

В новое жилье переехали более 43 тысяч семей.

Участники программы реновации начали переезжать в 29 новостроек. План на текущий год выполнен на 65%, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В плане на 2023 год – ввод в эксплуатацию 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Построено уже 639 тысяч, уточнил Собянин.

С начала реализации программы реновации новоселье справили 43,6 тысячи семей, а более семи тысяч находятся в процессе переезда или оформляют документы. Москвичи получают квартиры с полной отделкой класса комфорт, напомнил Собянин.

По его словам, ускорить переезд позволяет суперсервис на портале mos.ru. С его помощью можно выбрать время для осмотра квартиры и заключения договора, предоставить онлайн необходимые документы и бесплатно вызвать грузчиков.

На первом после выборов мэра заседании президиума правительства Москвы Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Программа разделена на несколько этапов. Первый продлится до конца 2024 года, однако в некоторых районах Москвы он завершился досрочно. Ускорилось переселение в рамках второй (2025-2028 годы) и третьей (2029-2032) волн.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

Программа реновации стартовала в 2017 году. В нее вошло 5175 домов За шесть лет расселено 834 старых дома, в новое жилье переехали около 100 тысяч человек.

Москвичи получают квартиру в том же районе. Они сохранют привычный образ жизни и продолжают пользоваться теми же объектами социальной и транспортной инфраструктуры, магазинами и местами отдыха.

22 сентября 2023, 15:45
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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