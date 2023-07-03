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В 55% вторичных квартир нет ремонта

В 55% вторичных квартир нет ремонта
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Такое жилье на 10-20% дешевле.

Большая часть жилья на вторичном рынке – 55% – реализуется без ремонта. Такие лоты предлагаются либо в черновом варианте, либо находятся в плохом состоянии. Их общая черта – необходимость проведения дополнительных работ перед переездом.

Как правило, такие квартиры приобретаются с целью экономии. Их стоимость в среднем на 10-20% ниже жилья с аналогичными параметрами, но с выполненным ремонтом.

Владельцам квартир без ремонта требуется около трех-четырех месяцев для их продаже. За год срок экспозиции увеличился на полтора месяца.

Эксперты рекомендуют вкладываться хотя бы в минимальное обновление квартиры перед продажей, так как это гарантирует довольно существенную выгоду. Например, если потратить около 400 тыс. на ремонт, то ценник квартиры можно увеличить с 8 до 9,5 млн рублей.


3 июля 2023, 11:40
НДВ Супермаркет Недвижимости✓ Надежный источник

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