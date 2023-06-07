"Вид обалдеть": певица Слава показала новую квартиру

Певица Слава купила недвижимость в Москве.

Популярная российская певица, актриса и телеведущая Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская) все еще находится на пике карьеры, она активно выступает, участвует в различных проектах и, видимо, неплохо зарабатывает. Денежные средства звезда предпочитает инвестировать в недвижимость.

У исполнительницы хита "Одиночество" есть жилье не только в России, но за границей. Впрочем, сейчас артистка находится под санкциями за патриотичные взгляды, поэтому вряд ли имеет доступ к недвижимости в Европе.

Однако она купила квартиру в Москве. Певица Слава уже получила ключи от роскошных апартаментов и поделилась радостью с поклонниками. Фотографии из жилого комплекса звезда эстрады опубликовала в социальных сетях.

Новостройка расположена буквально на берегу Москва-реки, а из окна открывается прекрасный вид на столицу, в том числе, на несколько сталинских высоток. "Вид обалдеть", – подписала видео певица Слава.

Подписчики разделили ее радость и поздравили с покупкой. Теперь 43-летней артистке предстоит заняться ремонтом. Судя по кадрам, квартиру она получила в чистовой отделке.

Напомним, ранее певица Слава рассказывала, что купила несколько квартира в Сочи. Недвижимость подорожала, поэтому она смогла выгодно продать часть объектов.