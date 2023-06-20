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Вторник 20 июня

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Если нет кондиционера: как охладить комнату своими силами

Если нет кондиционера: как охладить комнату своими силами
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Быстрее всего охладить комнату можно, устроив сквозняк.

Кондиционер сегодня – это необходимый атрибут в борьбе с жарой. Столбик термометра в Москве и Санкт-Петербурге уже превышает отметку в 20 градусов, в Краснодаре – все 25 градусов. Разумеется, находиться в душном помещении при такой погоде просто невозможно. Перегрев может вызвать не только дискомфорт, но и различные недуги.

Если кондиционера нет, то охлаждать помещение приходится собственными силами. Чтобы справиться с жарой, есть несколько довольно простых способов. Самый очевидный, конечно, – проветрить квартиру.

Просто открыть окно в одной комнате не получится, так можно, наоборот, втянуть теплых воздух в дом. Лучше всего устроить сквозняк, полностью распахнув окна, при возможности еще и входную дверь.

Чтобы помещение быстро не нагревалось, лучше всего закрывать окна плотными шторами. Они остановят поток теплого воздуха. На ночь, наоборот, окна следует оставить открытыми. Только предварительно подумайте о безопасности жилища.

Вытяжка на кухне и в ванной тоже помогут охладить помещение. Также не лишним будет регулярно увлажнять комнату с помощью бытового прибора или пульверизатора с холодной водой.

Вообще, количество влажных уборок в доме летом следует увеличить. При этом ковры, пледы и декоративные элементы текстиля лучше спрятать подальше в жаркую погоду.

20 июня 2023, 10:00
Фото: pixabay.com
Московский комсомолец✓ Надежный источник

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