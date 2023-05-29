На что стоит обратить внимание при покупке загородного дома

Перед покупкой недвижимости важно проверить транспортную доступность и наличие инфраструктуры.

При покупке загородного дома очень важно обратить внимание на ряд важных нюансов. Вообще наиболее экономически выгодным временем для приобретения данного вида недвижимости считается зима, однако лучше совершить сделку весной, летом и осенью.

Меньше всего загородное жилье покупают зимой, поэтому оно дешевле, но в другие сезоны есть возможность оценить рельеф участка, его внешний вид, а также качество почвы. Итак, перед приобретением дачи необходимо проверить участок.

Важнейшее значение для загородной недвижимости имеет транспортная доступность. Заранее необходимо выяснить, насколько дом удален от автомагистрали, есть ли ряд остановка общественного транспорта и, наконец, какой тип дороги соединяет его с трассой. Грунтовая дорога – худший вариант, ее может размыть в сезон дождей.

Не менее важным условием является наличие социальной инфраструктуры: магазин, аптека, поликлиника в любом случае, школа и детский сад, если есть дети. Заблаговременно стоит узнать и про экологическую обстановку. Покупать недвижимость около фабрик и мусорных полигонов не рекомендуется.

Далее следует проверить планировку дома, качество фундамента и кровли, а также подвал при наличии. Важное значение будут иметь инженерные коммуникации, особенно если вы собираетесь проживать на даче зимой. Наконец, познакомитесь с потенциальными соседями.