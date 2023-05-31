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С 1 июня в России изменятся условия по ипотеке

С 1 июня в России изменятся условия по ипотеке
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ЦБ РФ отказался повышать первоначальный взнос по ипотеке.

Ипотека – довольно популярный в России способ приобретения жилья, однако в первом квартале текущего года число выданных кредитов на недвижимость уменьшилось во многих регионах страны. При этом их средней размер вырос, согласно статистике ЦБ РФ.

Например, динамика в Москве составила 8,8%, а в целом по стране – 9,3%. Соответственно, средний размер ипотеки в столице вырос до 7,4 ,а в России – до 3,7 миллионов рублей. Эксперты связывают данное явление с общим ростом цен на недвижимость.

В июне, как правило, снижается активность на рынке недвижимости, падает спрос. Аналитики полагают, что банки выдача кредитов на жилье уменьшится, в том числе, из-за ужесточения политики Центробанка относительно ипотек.

По данным LIFE, речь идет о квартирах с нерыночной ставкой по кредиту, то есть в первую очередь о жилье в новостройках. Требования к первоначальному взносу ЦБ РФ не изменит, его размер сохранится. Меж тем, вступят в силу новые условия по ипотеке.

Так, с 1 июня начнут действовать новый порядок расчета надбавок к коэффициентам риска, а также новые правила определения показателя долговой нагрузки. К слову, некоторые застройщики уже прогнозируют удорожание лотов.

Кстати, россияне в 2023 году активно приобретают апартаменты, оформляя ипотеку. Лидером среди регионов является Москва, далее следует северная столица, уточняет портал URA.RU.

31 мая 2023, 09:00
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
LIFE✓ Надежный источник

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