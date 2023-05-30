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Вторник 30 мая

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Россиянам дали рекомендации по аренде квартир

Россиянам дали рекомендации по аренде квартир
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Снять квартиру можно у собственника или через агента по недвижимости.

Нередки случаи, когда желающие арендовать квартиру попадаются на уловки мошенников. Чтобы избежать негативных последствий при взаимодействии с недобросовестными гражданами, важно соблюдать несколько простых условий.

По данным издания "Вечерняя Москва", в столице порядка 80% недорогих лотов сдается нелегально. Как обезопасить потенциальную сделку по аренде недвижимости, объяснил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Он напомнил, что снять квартиру можно не только непосредственно у собственника, но и через агента по недвижимости. Однако во втором случае специалист должен иметь на руках либо доверенность, ли договор с владельцем жилья.

Важно проверить данные собственника квартиры до того, как вносить денежные средства, уточняет RT. Проявить осторожность также следует, если с вам просят деньги за аренду еще до заключения договора. Зачастую мошенники заявляют, что это нужно для закрепления лота за вами.

Особое внимание стоит проявить к объявлениям с аномально низкой ценой. Этим инструментом пользуются недобросовестные граждане, чтобы привлечь много доверчивых лиц.

Ранее "Дни.ру" рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке загородного дома. Обязательным условием перед покупкой недвижимости является проверка транспортной доступности, а также наличия необходимой инфраструктуры.

30 мая 2023, 09:00
Фото: pixabay.com
Вечерняя Москва✓ Надежный источник

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Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Евгений Коблов. Фото: Пресс-служба

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