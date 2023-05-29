В каких городах России подорожали новостройки

Шахназаров об иноагенте Макаревиче Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина

Лента новостей

Понедельник 29 мая

10:00"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже 09:2076-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца 09:00В каких городах России подорожали новостройки 08:41Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении 08:20Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких 08:00"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности 06:02Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире 04:26Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы 02:29Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин 00:23Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город? 23:24"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая 22:07Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон 20:15"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 17:55"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы 17:25Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 17:04Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля 15:24Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 14:57Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 14:23Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь 14:00Дом престарелых: почему дети отправили Куравлева в спецучреждение, а Светличной наняли сиделку 12:06Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки 10:50Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей 10:09Избежавший смерти при аборте мальчик разыскал актрису Цыплакову через много лет 08:23Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих 06:19"Может скопиться грибок": как безопасно использовать мочалку 04:19Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей? 02:29Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда? 00:16Как побороть головную боль за 20 минут: советы психолога 21:58Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий 20:22"Дразнит ее": что на самом деле между Бузовой и Тарасовым 18:50Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде 18:26"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 16:54Фото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 16:04Красотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 15:00"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 14:47После смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой 13:38Лолита Милявская: "Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем" 12:18"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 11:37Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег! 11:03Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали? 08:06Ростокино – самый высотный район столицы 06:10Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео) 04:20Persiana: деликатный взгляд на кухню Передней Азии 02:15В Петербурге не распродано 16% квартир 00:01Можно даже при диабете: диетолог о пользе зернового хлеба 21:31Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича* 20:48"Через 40 лет": Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником 20:09Моргенштерн* оскорбил тучных людей 18:39Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич 18:38"Метания Данилы": Козловский вернулся в Россию после открытия МДТ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В каких городах России подорожали новостройки

В каких городах России подорожали новостройки
108

Аналитики зафиксировали повышение спроса и сохранение цен на первичном рынке недвижимости.

Отечественный рынок первичной недвижимости постепенно стабилизируется, о чем свидетельствуют устоявшиеся показатели спроса. При этом застройщики не спешат повышать цены на квартиры. Более того, в крупнейших городах России аналитики зафиксировали незначительное снижение стоимости жилья в текущем месяце.

По данным газеты "Коммерсантъ", на сохранение цен влияет большое количество лотов на на рынке недвижимости. Девелоперы все еще готовы предлагать потенциальным покупателям скидки на квартиры в новостройках. В среднесрочной перспективе стоимость жилья может показать номинальный рост только за счет увеличения лотов высокой готовности, полагают эксперты.

Средняя цен на квадратным метр на крупнейших региональных рынках недвижимости в мае установилась на уровне 140,6 тысяч рублей. В компании "ЦИАН.Аналитика" уверены, что стоимость жилья снизилась за месяц на два десятых процента, утоняет РИА ФАН.

Что касается городов-миллионников, то больше всего недвижимость подорожала в Казани, прибавив 1,4%. Далее следует Челябинск с динамикой 1,3%. В тройке лидеров – Краснодар с один процентом роста цен. Наконец, в Уфе квадратный метр стал дороже на 0,9%. На остальных рынках динамика отрицательная, то есть квартиры в среднем подешевели.

29 мая 2023, 09:00
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Коммерсантъ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 идей для бюджетного ремонта кухни

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Евгений Коблов. Фото: Пресс-служба

По теме

Как подготовить квартиру к продаже: объяснил риелтор

В России могут ввести наказание за нарушение тишины днем

Ростокино – самый высотный район столицы

Ростокино – самый высотный район столицы
Самые низкие новостройки в Новой Москве. Большинство жилых комплексов столицы – 40% – имеют высотность от десяти до 17 этажей.

В Петербурге не распродано 16% квартир

В Петербурге не распродано 16% квартир
В Зеленоградске рынок затоварен на 74%. К моменту ввода в эксплуатацию новостройки нормальной ситуацией считается, если в ней не распродано не более 12% от всех квартир.

"Весь мир – мой дом": Свиридова неловко оправдалась за сына-эмигранта

"Весь мир – мой дом": Свиридова неловко оправдалась за сына-эмигранта
Певица рассказала, что думает о жизни наследника за границей. Пик популярности известной певицы Алены Свиридовой пришелся на 90-е годы.

ГК "КОРТРОС" построит новый жилой комплекс в Южном порту к 2027 году

ГК "КОРТРОС" построит новый жилой комплекс в Южном порту к 2027 году
В столичном Южном порту появятся новые объекты недвижимости, сообщили в пресс-службе группы компаний "КОРТРОС". Во вторник, 24 мая, состоялась ежегодная международная выставка архитектуры и дизайна АРХ Москва, где прошел круглый стол на тему "Южный порт" как крупнейший проект редевелопмента Москвы".

"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы
Художник рассказал, что в доме, где случился пожар, живет его родной брат. Вчера, 25 мая 2023 года, в престижном доме на Никитском бульваре в Москве случился пожар.

Онлайн-сервис по расчету мест для парковки у домов появился в Подмосковье

Онлайн-сервис по расчету мест для парковки у домов появился в Подмосковье
Новый инструмент предназначен для использования перед строительством жилых домов. Парковочные места рассчитываются автоматически. В жизни всегда есть что-то мимолетное и что-то вечное.

Выбор читателей

27/05Сбт"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 27/05СбтФото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 27/05Сбт"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 27/05Сбт"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 27/05СбтКрасотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 27/05СбтПосле смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой