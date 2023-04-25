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Вторник 25 апреля

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Продажи квартир в Петербурге выросли на 19%

Продажи квартир в Петербурге выросли на 19%
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Стоимость "квадрата" почти не изменилась.

В марте в новостройках Петербурга было реализовано 2,7 тыс. лотов. За месяц продажи выросли на 19%, но по сравнению с мартом прошлого года – сократились вдвое. Средняя сумма сделки увеличилась на 9%, до 9,8 млн рублей. Средняя площадь приобретаемого жилья составила 44 кв. м. На ипотечные сделки пришелся 81% от всех покупок.

За месяц "квадрат" в питерских новостройках подешевел на 1%, до 230,8 тыс. рублей.

За месяц начались продажи в пяти жилых комплексах. Самыми масштабными проектами стали квартал Aerocity 3 от застройщика "Лидер Групп" и ЖК "Аквилон All In 3.0" от ГК "Аквилон". Обе новостройки реализуются в Пушкинском районе.

Больше всего сделок – 199 – в первый месяц весны было совершено в ЖК "Солнечный город Резиденции" от застройщика Setl Group. За месяц продажи в новостройке выросли на 34%.

Второе и третье место заняли проекты группы "ЛСР" – ЖК "Цивилизация" и "Морская миля", в которых было заключено 163 и 160 сделок соответственно.

25 апреля 2023, 11:40
Пульс продаж новостроек✓ Надежный источник

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