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Самые дешевые новостройки Петербурга

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Самые дешевые новостройки Петербурга

С самой низкой стоимостью "квадрата".
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Средняя стоимость кв. м на рынке новостроек Петербурга к марту составила 203 тыс. рублей. Специалисты портала «Домклик» назвали самые доступные жилые комплексы города, где цены кв. м значительно ниже – от 90 тыс. рублей.

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Первое место досталось кварталу "Полет" из пяти монолитных домов высотой до 12 этажей от застройщика "Стоун" в поселке Шушары. В корпусах предлагаются квартиры площадью от 21,8 кв. м. Минимальная цена кв. м – 96 тыс. рублей.

В проекте Granholm Village от компании Quasar Development в Зеленогорске минимальная цена кв. м составляет 102 тыс. рублей. В рамках проекта возводятся два монолитных корпуса высотой в шесть этажей.

Третье место досталось комплексу "Смарт" от компании "Вита" в районе Пушкинский. На территории поселка Шушары застройщик возводит монолитный дом с тремя 11-этажными секциями. Площадь квартир – от 24,5 кв. м, доступна отделка под ключ. Цена кв. м стартует от 110 тыс. рублей.

Основная причина низких цен в ряде новостроек Санкт-Петербурга – их расположение за чертой КАД, а также начальная стадия строительства или удаленность от объектов инфраструктуры.

Автор: 15 марта 2023, 11:20 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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