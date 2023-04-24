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Названы плюсы и минусы двухуровневых квартир

Названы плюсы и минусы двухуровневых квартир
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Двухуровневая квартира стоит дороже.

Прежде всего необходимо понять, что двухуровневая и двухъярусная квартиры – это разные объекты недвижимости. Последняя представляют собой обычную квартиру с высоким потолком, под которым организован второй ярус, как правило, представляющий из себя спальное место.

Двухуровневая квартира – это скорее аналог частного дома, встроенного в жилое здание. Данный объект недвижимости представляет собой две квартиры, расположенные друг над другом, разделенные капитальным перекрытием (полом) и соединенные лестницей (в некоторых случаях лифтом).

Вопреки распространенному заблуждению, жилая недвижимость, состоящая из двух этажей, относится не только к элитной категории. К слову, организовать двухуровневую квартиру можно и самостоятельно в "хрущевке". Однако чаще всего стоимость данных объектов выше чем у одноуровневых аналогов той же площади.

Цену недвижимости можно считать ее первым минусом. Однако двухуровневая квартира не просто стоит дороже сама по себе, она также требует дополнительных затрат за ремонт и коммунальные услуги. Очевидно, что определенной суммы будет стоить лестница.

Еще одним недостатком данного типа жилья можно считать высокий риск получения травм. Дело в том, что при организации двухуровневой квартиры путем слияния двух этажей зачастую не удается прорезать проем для лестницы необходимых размеров, что также влияет на крутизну подъема.

Если же вы можете позволить двухуровневую квартиру, то очевидным плюсом станет расширенная возможность планировки и организации пространства. Сюда же можно отнести широкий простор для дизайнерских решений. Другое преимущество – возможность жить почти что в частном доме, оставаясь при этом в центре города.

24 апреля 2023, 11:40
Фото: pixabay.com
Мир квартир✓ Надежный источник

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