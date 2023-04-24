Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангреныВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Лента новостей

Понедельник 24 апреля

10:40Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья 10:33"Ну и позорище!": Возомнившую себя певицей Волочкову погнали со сцены под улюлюканье и гоготанье 10:20"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке 10:00Метастазы в мозгу или старческое слабоумие: почему Лайма Вайкуле стала бредить наяву 09:40В России подорожала арендная недвижимость 09:20"Я уезжаю за границу": Скрытный Киркоров сделал громкое заявление об эмиграции 08:48Этуш с неба все видит: нашедшая молодого парня вдова лезет на стенку 08:40Когда секс с роботом станет для человека нормой? 08:20Как носить серый свитшот: 6 главных рекомендаций стилиста 08:00Как донору подготовиться к сдаче крови 06:31Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание? 04:31Куда инвестировать в 2023 году, чтобы не потерять деньги? 02:16Выдра-убийца напугала детей в зоопарке (видео) 00:32Как уберечь себя от негативного влияния окружающих? 22:13Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям 20:03Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров 18:02Тест: отгадайте фильм по цитате героя Георгия Вицина 17:21Сделка состоялась: новый владелец шастает по замку Пугачевой и Галкина* в Грязи 16:08"И красота, и ум": любитель бабок Шаляпин присосался к матери-пенсионерке Собчак 15:14"На Троекуровском": стало известно место захоронения тела Диброва после страшной аварии 14:13Уже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 13:18Большие яйца Галкина* довели до исступления молоденького паренька: Показывали Пугачевой 11:53"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком 11:50Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история 10:36Нестареющая классика для просмотра всей семьей 10:14Бросил кино, распродал имущество и поселился в бане: как живет затворник Заманский 08:40Как стать увереннее и добиться цели через работу с телом 08:20Газлайтинг: как понять, что тебе нужно изменить свое окружение 08:08Как "это" делает Филипп: облизавшая Киркорова певица о новых гранях удовольствия 06:17Нет худа без добра: Чем опасно посещение тренажерного зала 04:39Страшные последствия: Чем опасен секс на первом свидании? 02:10Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+ 00:01"Не в первый раз": ублажающий на коленках SHAMAN слился с большим и волосатым 23:07Что происходит со льдами Антарктиды 22:53Скатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22:07Выловленное с глубины 8 километров морское чудище вызвало оторопь (видео) 21:34Россия прощается с Михаилом Боярским 20:17"Кто как хочет, так и д...": всплыла тайная связь Киркорова и Давы 20:13"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу 18:57"Вколоть лошадиную дозу": швыряющую фекалии Вайкуле упекли в психушку 16:32"Патриотка на бронепоезде": Николаев закопал выскочку Пугачеву голыми руками 15:42Какой фантастический фильм посмотреть вечером 15:16"Пересмотрела раза 3": родившую сына и дочь Кабаеву сняли за ласками "папика" в машине 14:16"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака 12:57Как у Костомарова: распоротая врачами Успенская теперь на протезах 11:57Ленин, партия, мир: памятники вождю революции в городах России – продолжение 10:54Пять модных аксессуаров для жаркого лета 10:07Изменяла мужу с режиссером и бросила единственного сына: путь к счастью актрисы Виролайнен 09:16Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года 08:03"Нашел свое предназначение": Ставший папочкой для котят пес довел народ до слез
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья

Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья
27

Приобрести недвижимость можно с помощью 4 госпрограмм.

Недавно российский лидер Владимир Путин, обсуждая вопросы повышения доступности жилья для граждан, предложил расширить программу льготного кредитования на вторичную недвижимость. Глава государства выразил уверенность, что данная мера поддержки позволит семья с детьми приобретать квартиры необходимого размера.

Идею президента РФ поддержало экспертное сообщество. Однако в в России, помимо льготной ипотеки, действуют и другие государственные программы, направленные на стимулирование граждан приобрести недвижимость. О них рассказало издание URA.RU.

Некоторые категории граждан РФ могут получить от государства жилищный сертификат. Федеральные или региональные программы позволяют, например, ученым или военным, а также многодетным семьям приобрести или построить недвижимость за счет субсидии.

Многодетные семьи могут рассчитывать на специальную субсидию для погашения основного долга по ипотеке. Родителям трех и более детей один раз положена выплата в размере 450 тысяч рублей.

Потратить на покупку недвижимости можно и материнский капитал. При этом квартира должна соответствовать ряду требований, установленных государством. Приобрести жилье можно как с помощью ипотеки, так и напрямую, однако при этом придется ждать трехлетия ребенка.

24 апреля 2023, 10:40
Фото: pixabay.com
URA.RU✓ Надежный источник

По теме

В России подорожала арендная недвижимость

Эксперты поддержали идею Путина о расширении льготной ипотеки

В России подорожала арендная недвижимость

В России подорожала арендная недвижимость
Исследование 18 рынков недвижимости. На отечественном рынке арендного жилья впервые за 2023 года начали расти цены.

Отказался жить: раскрыта мрачная тайна замка Депардье

Отказался жить: раскрыта мрачная тайна замка Депардье
Жерар Депардье провел экскурсию по своему имению. Французский актер тетра и кино Жерар Депардье прославился на весь мир, благодаря блистательно сыгранным ролям, коих у плодотворного артиста насчитывается более двух сотен.

"Возглавили топ покупателей": почему российские звезды хлынули в Дубай

"Возглавили топ покупателей": почему российские звезды хлынули в Дубай
В последние пару лет квартира покупка квартиры в Дубае считается правилом хорошего тона звезд российского шоу-бизнеса. Фразу "Увидеть Париж и умереть" можно смело переформулировать, заменив столицу Франции на Дубай.

Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости

Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости
Алиса умнеет не по дням, а по часам. Искусственный интеллект покоряет новые горизонты.

Квартир по переуступке стало больше на 20%

Квартир по переуступке стало больше на 20%
Скидки на такое жилье достигают 40%. С начала года предложение квартир в новостройках, которые можно приобрести по переуступке, увеличилось на 20%.

Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть

Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть
Половина продаж пришлась на 15 новостроек. С января по март в жилых комплексах класса "бизнес" внутри МКАД было приобретено 194 тыс.

Выбор читателей

22/04СбтСкатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22/04СбтРоссия прощается с Михаилом Боярским 23/04ВскУже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 22/04Сбт"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака 22/04Сбт"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу 23/04Вск"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком