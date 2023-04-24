Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья

Приобрести недвижимость можно с помощью 4 госпрограмм.

Недавно российский лидер Владимир Путин, обсуждая вопросы повышения доступности жилья для граждан, предложил расширить программу льготного кредитования на вторичную недвижимость. Глава государства выразил уверенность, что данная мера поддержки позволит семья с детьми приобретать квартиры необходимого размера.

Идею президента РФ поддержало экспертное сообщество. Однако в в России, помимо льготной ипотеки, действуют и другие государственные программы, направленные на стимулирование граждан приобрести недвижимость. О них рассказало издание URA.RU.

Некоторые категории граждан РФ могут получить от государства жилищный сертификат. Федеральные или региональные программы позволяют, например, ученым или военным, а также многодетным семьям приобрести или построить недвижимость за счет субсидии.

Многодетные семьи могут рассчитывать на специальную субсидию для погашения основного долга по ипотеке. Родителям трех и более детей один раз положена выплата в размере 450 тысяч рублей.

Потратить на покупку недвижимости можно и материнский капитал. При этом квартира должна соответствовать ряду требований, установленных государством. Приобрести жилье можно как с помощью ипотеки, так и напрямую, однако при этом придется ждать трехлетия ребенка.