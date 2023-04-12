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Среда 12 апреля

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Сделки с банковской ячейкой: главные риски

Сделки с банковской ячейкой: главные риски
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Мнение нотариуса.

При сделках с недвижимостью некоторые граждане прибегают к помощи довольно нестандартных методов. К примеру, продавец и покупатель квартире для расчета могут использовать банковскую ячейку. Однако данный способ подразумевает соблюдение строгих правил. В противном случае существуют риски лишиться денежных средств.

Об этом рассказала риелтор Инесса Токарева. По ее словам, потерять деньги может как продавец недвижимости, так и покупатель, если сделка сорвется. Конечно, восстановить свои законные права возможно, однако для этого может потребоваться судебное разбирательство, то есть дополнительные финансовые и временные затраты.

Эксперт подчеркнула, что участники сделки должны прописать в договоре купле-продажи недвижимости каждую деталь, связанную с банковской ячейкой. Она также отметила, что перед закладкой денег в сейф необходимо провести проверку подлинности, а также опись денежных средств.

Другой риск связан с невозможностью получения денег обратно, если сделка сорвалась. Банк может отказать несостоявшемуся покупателю в возврате, потому что требуется присутствие и подтверждения отказа продавца. Кроме того, он должен вернуть ключ от ячейки.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, на что придется потратиться продавцу недвижимости. Дополнительные средство потребуются для рекламы или агентских услуг, оформления справок и погашения налогов.

12 апреля 2023, 08:00
Фото: pixabay.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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