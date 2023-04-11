Сколько стоит самая дешевая квартиры в историческом доме Москвы

Недвижимость построена более ста лет назад.

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Москва, будучи одним из самых развитых европейских городов, ежегодно притягивает тысячи новых жителей. Выходцы из российских регионов и зарубежных стран едут покорять многомиллионный мегаполис, открывающий невероятные перспективы. Разумеется, недвижимость в столице пользуется особой популярностью.

Высокий спрос, как правило, приводит к повышению цен. Однако в Москве можно найти вполне доступные варианты. Дешевая недвижимость встречается даже в исторических домах. Например, любой желающий может стать собственником апартаментов в здании, построенном более ста лет назад.

Об это сообщает "Лента.ру" со ссылкой на экспертов по недвижимости. По их данным, за помещение площадью 11,6 квадратных метров придется выложить 3,46 миллионов рублей. Апартаменты расположены на втором этаже трехэтажного исторического дома.

Безусловным плюсом объекта недвижимости является шаговая доступность станции метро "Электрозаводская". Эксперты полагают, что покупка жилья в зданиях постройки до 1900 года может стать выгодной инвестицией. Всего в Москве насчитывается 358 подобных лотов.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, сколько стоят самые дешевые квартиры Москвы. Так, на новых территориях столицы можно приобрести недвижимость за пять с половиной миллионов рублей. Речь идет о студии площадью почти 20 "квадратов".