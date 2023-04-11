Реклама, справки, налоги: на что придется потратиться продавцу недвижимости

Собственнику важно учесть расходы на нотариуса.

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Продажа недвижимости – занятие весьма затратное, требующее кучу энергии, времени и нервов. Однако далеко не все догадываются, что собственнику жилья до заключения сделки и получения дохода самому придется выложить кругленькую сумму. На какие расходы уйдут деньги, объяснили риелторы.

Итак, прежде всего владелец дома или квартиры потратится на рекламу. Конечно, разместить объявление о продаже недвижимости на электронных площадках можно совершенно бесплатно. Однако если собственник желает ускорить процесс, то за дополнительные функции ему придется выложить порядка пяти тысяч рублей в месяц.

Еще несколько тысяч продвинутые продавцы тратят на профессиональную фотосессию квартиры. Меж тем, если собственник дома заключает сделку с агентством по продаже недвижимости, то рекламные услуги предоставляет уже компания за счет комиссии.

В среднем по столичному рынку недвижимости агентская комиссия составляет три процента от стоимости лота, уточняет РБК. Раскошелиться продавцу придется и при получении справок. Многие из них, конечно, предоставляются бесплатно, но далеко не все.

Выписка из ЕГРН будет стоить 350 рублей. В зависимости от размера жилья за справку из БТИ придется отдать до пяти тысяч рублей. В случае перепланировки недвижимости потребуется технический паспорт объекта, оформление которого строит до 12 тысяч рублей.

Отдельно стоит учесть расходы на нотариуса. За одну сделку они могут достигнуть 30 тысяч рублей. Наконец, уже после продажи недвижимости придется заплатить налог на доход: 6% для ИП, 13% для физлиц, если не вышел срок, и 30% – нерезиденты РФ.