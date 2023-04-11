Спрос в марте вырос на 123%.

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Городским жителям далеко не всегда хватает вокруг зелени, которая не просто эстетически преобразует пространство, но и положительно сказывается на психологической разгрузке человека. Особенно актуально это для работников серых, душных офисов. Однако и в квартире с помощью зеленых композиций можно создать невероятный интерьер.

Актуальность озеленения подтверждается исследованием электронной площадки для размещения объявлений Avito. По его данным, Россияне стали чаще проводить озеленение квартир и офисов. В марте спрос на данную услугу вырос на 123% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Как отмечает РИА ФАН, динамика предложения превысила сорок процентов в первом месяце весны. Всего же на цифровой платформе можно обнаружить более 20 тысяч объявлений от специалистов по озеленению и дизайнерских компаний.

Спрос на озеленение квартир и офисов больше всего вырос в Тольятти – в шесть с половиной раз. Второе и третьем место делят Самара и Оренбург с шестикратной динамикой. В Москве интерес к экологичному способу организации пространства вырос почти на сто процентов. Динамика в Петербурге составляет пока только 60%.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, как преобразить квартиру с помощью винтажного декора. Так, предметы под старину можно эффективно сочетать с современными функциональными вещами.