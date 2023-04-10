Как преобразить квартиру с помощью винтажного декора

Декор под старину можно совместить с функциональными предметами.

Винтажные предметы декора – хороший выбор для преображения квартиры. При правильном сочетании их можно с легкостью совмещать с функциональными вещами. Самое главное не перегрузить пространство, а иначе обилие вензелей, лепнины и золотых элементов разрушит атмосферу домашнего уюта.

Итак, важно помнить, что квартира – это не музей, поэтому отталкиваться следует именно от удобства в повседневной жизни. Винтажные предметы должны оставаться всего лишь дополнением на общей картине. Кстати, совершенно не обязательно тратить деньги на дорогие вещи из антикварных магазинов, некоторые из них вполне можно изготовить собственными руками.

Еще лучше, если предметы декора достались вам по наследству. К примеру, печатная машинка, советский радиоприемник или прялка в углу комнаты могут коренным образом преобразить интерьер. Новыми красками заиграет помещение со старинными подсвечниками или искусственно состаренными баночками.

В любую квартиру идеально впишутся цветочные композиции, а сухоцветы и плетенные корзинки еще и дополнят винтажный образ. Плетенная шляпка, старинные бусы с натуральными камнями, броши и заколки – все это поможет преобразить зону туалетного столика.

Особенно оригинально в спальне будут смотреться манекены из ателье. А состаренное платье можно повесить на раму зеркала в прихожей, чтобы гости квартиры сразу же погружались в атмосферу вашего жилья. Идеальным решением состаренная мебель. Однако перегружать им пространство нельзя.

Винтажная мебель не должна нести функциональной нагрузки, лучше выбрать небольшие предметы и использовать их в качестве подставки под соответствующие элементы. К примеру, на декоративном столике можно разместить старинную лампу, пару книг, оригинальную вазу. Трюмо и сундук тоже могут отлично вписаться в дизайн квартиры.