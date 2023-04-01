Злоупотребляют полномочиями: как найти управу на ТСЖ

Советы эксперта.

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Согласно российскому законодательству, собственники недвижимости имеют право решать, каким способом будет осуществляться контроль над общим жилым фондом. Существуют два варианта: управляющая компания и товарищество собственников жилья (ТСЖ).

На отечественном рынке недвижимости 85% объектов находятся в ведении управляющих компаний, которые уже давно доказали свою эффективность. Однако в 15% случаем жители многоквартирных домов склоняются к ТСЖ, что чревато определенными рисками.

Важно понимать, что в дирекцию ТСЖ возглавляют обычные люди, не профессионалы, а для них характерны любые человеческие пороки и ошибки. В некоторых случаях руководство товарищества собственников жилья может просто злоупотреблять своим полномочиями.

Как решить эту проблему, объяснил эксперт по недвижимости Павел Склянчук. В интервью Общественной службе новостей он отметил, что российские законы определяют ТСЖ и управляющие компании как равнозначные организации, соответственно, и обязанности у них совпадают.

Разница лишь в том, что товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией, в отличии от управляющей компании. По словам эксперта, ТСЖ формируются, как правило, в тех случаях, когда собственниками недвижимости являются пенсионеры со свободным временем.

Меж тем, ТСЖ обладает легитимностью, только пока эту форму правления поддерживают половина плюс один жилец дома. В случае же злоупотребления полномочий собственники квартир могут проголосовать за переход к управляющей компании, уточняет телеканал "360". А при грубых нарушениях стоит обратиться в жилищную инспекцию, добавил эксперт.