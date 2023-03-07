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Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

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Собянин рассказал о 14 пригородных вокзалах, которые введут на МЦД в 2023 году

В Москве продолжается создание третьего и четвертого центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4).
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Важнейшая часть работ на новых линиях – модернизация пассажирской инфраструктуры, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем блоге градоначальник сообщил, что с начала 2023 года открыто три станции.

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На будущем МЦД-4 построили станции Очаково и Лесной Городок. На МЦД-2 запустили крупный ТПУ Марьина Роща, который свяжет наземное метро в Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линиями.

"В активной фазе строительства/реконструкции находятся 11 будущих пригородных вокзалов МЦД", – сообщил Собянин.

На Белорусском вокзале в рамках строительства МЦД-4 идет строительство новых платформ. В текущем году в состав диаметра также войдут станции Ольгино, Поклонная и Кутузовская.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"

На МЦД-3 продолжается реконструкция станции Крюково. Пригородный вокзал станет конечным пунктом диаметра.

Крюково станет трехуровневым транспортным узлом. В его составе строят пассажирский терминал с турникетами, кассами, тремя основными платформами с навесами на всю длину и с транзитным подземным переходом.

"Новые станции наземного метро – это комфорт и безопасность пассажиров. Это улучшение транспортной доступности сложившихся районов и возможности для развития прилегающих территорий", – подчеркнул Собянин.

Первые два Московских центральных диаметра открылись в 2019 году. МЦД-1 связал подмосковные города Одинцово и Лобня, МЦД-2 – Подольск и Нахабино. Наземное метро работает по расписанию подземки – с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 7 марта 2023, 10:21 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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