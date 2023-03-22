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Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве

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Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве

Банки снижают ставки по ипотеке.
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Последние полгода ЦБ РФ не снижает ключевую ставку, меж тем российские банки уже готовы идти на понижение процентов по ипотеке. Сегодня он в среднем составляет почти 11% для новостроек. Кроме того, интерес на рынке недвижимости стимулируют льготные программы.

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За минувшие два месяца кредиты на недвижимость пользовались меньшим спросом, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты полагают, что спрос на жилье в стране упал из-за ажиотажное высоких цен. Неопределенность вынудила граждан вложить накопления в дома и квартиры.

Однако, согласно прогнозу специалистов, цены на недвижимость в Москве за год должны прийти в норму. Если в период до пандемии коронавируса "квадрат" в столице стол в среднем 150 тысяч рублей, то сейчас он оценивается в 250.

Как отметила эксперт по недвижимости Ирина Радченко в интервью RT, с учетом инфляции, курса рубля и стоимости строительных материалов по итогам 2023 года стоимость жилья в Москве может опуститься до 200 тысяч рублей за квадратный метр.

Фото: pixabay.com
Автор: 22 марта 2023, 12:20 Источник: RT ✓ Надежный источник

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