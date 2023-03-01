"Не заморачиваются": сможет ли Костомаров пройти реабилитацию дома

Фигурист еще не вышел их медикаментозной комы.

По конец новогодних выходных у чемпиона России, Европы, мира и Олимпиады по фигурному катанию Романа Костомарова начались серьезные проблемы со здоровьям. На праздниках он провел несколько выступлений на открытых аренах, не позаботившись о теплой одежде.

В итоге спортсмена пришлось госпитализировать с подозрением на простуду, однако анализы в больнице показали, что ситуация намного хуже. И хоть медики исключили коронавирус, фигуриста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО.

Позже Роман Костомаров заработал сепсис, врачам пришлось пойти на экстренные меры, чтобы спасти олимпийского чемпиона. Из-за перенасыщения организма пузырьками воздуха началась гангрена и, как следствие, некроз конечностей.

Медики ампутировали обе стопы Заслуженного мастера спорта России. Как сообщали СМИ, операция не помогла – отмирать начали и ткани на кистях рук, которые тоже пришлось ампутировать. Вообще журналисты расписали много диагнозов.

Точно известно, что медики погрузили фигуриста в медикаментозную кому, чтобы избежать летального исхода. Об этом сообщает телеканал "360". Как объяснил специалист, данная процедура необходима для снижения рефлексов при сильных болях, однако для пациента она безвредна.

Так или иначе, по данным RT, Роман Костомаров все еще находится в медикаментозной коме. Меж тем, в его состоянии наблюдается положительная динамика, сообщает телеканал "Царьград". Возможно, фигуриста смогут выписать из больницы и оправить на домашнюю реабилитацию.

Как отмечает портал POPCORNNEWS, для реабилитации спортсмена подойдет его загородная недвижимость. Состояние особняка оценила дизайнер Оксана Рейская. Она подчеркнула, что дому требуется ремонт, хотя там царит атмосфера уюта. "По усыпанному магнитиками холодильнику, понимаешь, что хозяева не заморачиваются. Им комфортно, уютно в окружении привычных вещей", – заключила эксперт.