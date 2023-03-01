Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Среда 1 марта

14:40Открыла рот и кайфует: Джигурда вставил палец раздвинувшей ноги Волочковой на глазах у всех 14:20Свалившийся бомжом извращенец Панин разодрал отверстие на теле: С 14 лет все 14:00Снова мама: 73-летняя Пугачева думает над отправкой в Израиль оставшихся в России замороженных яйцеклеток 13:47Шри-Ланка, Мьянма, Непал, Индия без загранпаспорта одним днем 13:40"Не заморачиваются": сможет ли Костомаров пройти реабилитацию дома 13:20"Прощай": Россия провожает Дарью Мороз со слезами на глазах 13:00"Все": Алферова вышла с чернявой малышкой после беременности от Бероева 12:40"Берет рукой за горло": рыдающей жене инвалида Костомарова суют памперсы и протезы 12:20Липосакция, уколы и физиотерапия: как 81-летней Алентовой удалось восстановить лицо 12:00Что станет с российским имуществом Веры Брежневой: По закону изымать 11:40Какое горе: Объявившая о страшном заболевании Боярская вынуждена носить парик 11:20"Замечали?": исхудавшую до костей Гагарину смачно перекосило 11:00"Крутятся огромные бабки": переделанная Кабаева изменилась до неузнаваемости 10:40"Шавки": родившая Орлова кричит матом из-за разоблачения куклы-ребенка 10:20"Повылетали окна": автобус в центре Владивостока протаранил здание суда в час пик 10:00В России уменьшили размер коммунальной платы: кому положен перерасчет 09:40Миллион кубиков в день: выписанный Костомарову после ампутации рецепт вызвал серьезные вопросы 09:20SHAMAN после известия о раке встал на распутье: Умрет 09:00Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты 08:40Быть благодарным: как научить ребенка выражать свои чувства 08:20Почему Великий пост может быть опасен для здоровья 08:00Как женщине научиться радовать себя: советы от психолога 06:20С 1 марта меняется жилищное законодательство: за что россиян могут лишить недвижимости 04:35Где сильнее всего подешевели новостройки 02:26Какое жилье можно купить в ВАО за 3 млн 00:09День Макария Невского: что нельзя делать 1 марта 23:00Закрываем дыру в бюджете: родственник Карла III ввел новый налог 22:40Названы причины конфликтов между подростками-неформалами и родителями 22:20Когда в Россию придет тепло 22:00Потерявшая волосы Боярская показала двух новорожденных: Родители 21:00"Она в его вкусе": бросивший жену Тарасов вернется к Бузовой 20:00На юго-востоке Москвы под иномаркой нашли похожий на гранату предмет 19:40"Хирургическое радикальное лечение": изуродованное шрамом лицо Пугачевой нуждается в срочной операции 19:20"На могиле ощущение скорби": объявлено о связи погибшего Галкина с дьяволом 19:00Бросила ради него карьеру, а потом осталась у разбитого корыта: что случилось с женой Харламова 19:00"Врачи не приехали": бывшая участница "ВИА Гры" Котова во время родов сама перерезала пуповину 18:40Разгоряченная Андреева показала работу руками: Балдеж! 18:20Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 8 марта 18:00"Огромный горб": Соседов рассказал, как сейчас выглядит Пугачева 17:40"Последние дни": Выкатившая беременное пузо молодуха Прилучного озвучила срок 17:20Зависимость, ревность и контроль: во что выльется новый роман Питта после развода с Джоли 17:00Украла полмиллиона: Влипшую в криминал Пугачеву увезли в израильскую полицию 16:40"Объявляю о начале съемок": Опальный "предатель" Ургант возвращается на экраны 16:20"Наркотик": Раскрыта страшная зависимость съехавшего с катушек на чужбине Панина 16:00Плюнувший на красавицу Медведеву Милохин бомжует на чужбине с протянутой рукой: Ни рубля 15:40Бывшую жену Смольянинова* после исчезновения застукали за ласками с женщиной 15:20"Проверка на прочность": Супруга Александра Малинина высказала мнение о женихе дочери 15:00Надула россиян на круглую сумму: Сбежавшая за бугор Литвинова спелась со знаменитой мошенницей 14:40"Работает не так, как мы думали": В Рижском театре раскрыли истинную причину устранения Хаматовой 14:20Бунт при дворе? Люди отказываются бесплатно работать на коронации Карла III
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Не заморачиваются": сможет ли Костомаров пройти реабилитацию дома

77

Фигурист еще не вышел их медикаментозной комы.

По конец новогодних выходных у чемпиона России, Европы, мира и Олимпиады по фигурному катанию Романа Костомарова начались серьезные проблемы со здоровьям. На праздниках он провел несколько выступлений на открытых аренах, не позаботившись о теплой одежде.

В итоге спортсмена пришлось госпитализировать с подозрением на простуду, однако анализы в больнице показали, что ситуация намного хуже. И хоть медики исключили коронавирус, фигуриста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ЭКМО.

Позже Роман Костомаров заработал сепсис, врачам пришлось пойти на экстренные меры, чтобы спасти олимпийского чемпиона. Из-за перенасыщения организма пузырьками воздуха началась гангрена и, как следствие, некроз конечностей.

Медики ампутировали обе стопы Заслуженного мастера спорта России. Как сообщали СМИ, операция не помогла – отмирать начали и ткани на кистях рук, которые тоже пришлось ампутировать. Вообще журналисты расписали много диагнозов.

Точно известно, что медики погрузили фигуриста в медикаментозную кому, чтобы избежать летального исхода. Об этом сообщает телеканал "360". Как объяснил специалист, данная процедура необходима для снижения рефлексов при сильных болях, однако для пациента она безвредна.

Так или иначе, по данным RT, Роман Костомаров все еще находится в медикаментозной коме. Меж тем, в его состоянии наблюдается положительная динамика, сообщает телеканал "Царьград". Возможно, фигуриста смогут выписать из больницы и оправить на домашнюю реабилитацию.

Как отмечает портал POPCORNNEWS, для реабилитации спортсмена подойдет его загородная недвижимость. Состояние особняка оценила дизайнер Оксана Рейская. Она подчеркнула, что дому требуется ремонт, хотя там царит атмосфера уюта. "По усыпанному магнитиками холодильнику, понимаешь, что хозяева не заморачиваются. Им комфортно, уютно в окружении привычных вещей", – заключила эксперт.

1 марта 2023, 13:40
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
POPCORNNEWS✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костомаров кричит из-за Навки

По теме

Миллион кубиков в день: выписанный Костомарову после ампутации рецепт вызвал серьезные вопросы

"Не в состоянии бороться": в окружении Костомарова готовятся к худшему

Что станет с российским имуществом Веры Брежневой: По закону изымать

Беглая певица пытается избавиться от недвижимости.

В России уменьшили размер коммунальной платы: кому положен перерасчет

Новые правила вступили в силу с 1 марта.

С 1 марта меняется жилищное законодательство: за что россиян могут лишить недвижимости

Комментарий юриста.

Где сильнее всего подешевели новостройки

На западе Москвы цены просели на 39%.

Какое жилье можно купить в ВАО за 3 млн

Самая дорогая квартира продается за 133 млн рублей.

Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично

Певца наказали за патриотизм.

Выбор читателей

27/02ПндПо стопам Костомарова? 42-летний фигурист Ягудин в тяжелом состоянии 28/02ВтрБольшое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене 28/02ВтрЖивотика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка 01/03СрдSHAMAN после известия о раке встал на распутье: Умрет 28/02ВтрПотерявшая волосы Боярская показала двух новорожденных: Родители 28/02ВтрИзрезанную Вайкуле перекосило после ритуальных плясок в Тель-Авиве