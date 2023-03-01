С 1 марта меняется жилищное законодательство: за что россиян могут лишить недвижимости

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Среда 1 марта

06:20С 1 марта меняется жилищное законодательство: за что россиян могут лишить недвижимости 04:35Где сильнее всего подешевели новостройки 02:26Какое жилье можно купить в ВАО за 3 млн 00:09День Макария Невского: что нельзя делать 1 марта 23:00Закрываем дыру в бюджете: родственник Карла III ввел новый налог 22:40Названы причины конфликтов между подростками-неформалами и родителями 22:20Когда в Россию придет тепло 22:00Потерявшая волосы Боярская показала двух новорожденных: Родители 21:00"Она в его вкусе": бросивший жену Тарасов вернется к Бузовой 20:00На юго-востоке Москвы под иномаркой нашли похожий на гранату предмет 19:40"Хирургическое радикальное лечение": изуродованное шрамом лицо Пугачевой нуждается в срочной операции 19:20"На могиле ощущение скорби": объявлено о связи погибшего Галкина с дьяволом 19:00Бросила ради него карьеру, а потом осталась у разбитого корыта: что случилось с женой Харламова 19:00"Врачи не приехали": бывшая участница "ВИА Гры" Котова во время родов сама перерезала пуповину 18:40Разгоряченная Андреева показала работу руками: Балдеж! 18:20Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 8 марта 18:00"Огромный горб": Соседов рассказал, как сейчас выглядит Пугачева 17:40"Последние дни": Выкатившая беременное пузо молодуха Прилучного озвучила срок 17:20Зависимость, ревность и контроль: во что выльется новый роман Питта после развода с Джоли 17:00Украла полмиллиона: Влипшую в криминал Пугачеву увезли в израильскую полицию 16:40"Объявляю о начале съемок": Опальный "предатель" Ургант возвращается на экраны 16:20"Наркотик": Раскрыта страшная зависимость съехавшего с катушек на чужбине Панина 16:00Плюнувший на красавицу Медведеву Милохин бомжует на чужбине с протянутой рукой: Ни рубля 15:40Бывшую жену Смольянинова* после исчезновения застукали за ласками с женщиной 15:20"Проверка на прочность": Супруга Александра Малинина высказала мнение о женихе дочери 15:00Надула россиян на круглую сумму: Сбежавшая за бугор Литвинова спелась со знаменитой мошенницей 14:40"Работает не так, как мы думали": В Рижском театре раскрыли истинную причину устранения Хаматовой 14:20Бунт при дворе? Люди отказываются бесплатно работать на коронации Карла III 14:00"Прелесть моя": женатого Кончаловского застукали в объятиях блондинки 13:40В Череповце жена хоккеиста "Северстали" сбила ребенка 13:20Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично 13:00"Роман окончен": Папаша Виторган выставил на улицу Нинидзе с ребенком на руках 12:40"Ухожу к другой": поверивший в себя Костомаров оставил любимую ради Анны Семенович 12:20"Надо было больше стараться": Сбежавшую из России Хаматову погнали в шею за день до премьеры 12:00В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта 11:40"Пропало желание петь": Башмет рассказал о жизни 79-летней Синявской после смерти Магомаева 11:20Большое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене 11:00"Зачем на всю страну?": Раздвинувшая ноги Тодоренко создает третьего ребенка с Топаловым на камеру 10:40На востоке Турции случилось еще одно землетрясение 10:20"Я люблю твои губы алые – большие и малые": хирург рассказал всю правду об интимной пластике 10:00Изрезанную Вайкуле перекосило после ритуальных плясок в Тель-Авиве 09:40"В голове не укладывается!": Панкратов-Черный осудил предавшего Родину Урганта 09:20Элитный особняк: беглая скандалистка Брежнева может лишиться имущества в России 09:00Животика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка 08:40Несчастный случай или убийство? Фанаты несут цветы на могилу Галкина 08:20"Прежде чем подписывать": стало известно об уловках кредитных договоров 08:00Новых строек в России стало вдвое меньше 06:49"Банка без подтеков и ржавчины": как правильно выбрать кильку в томатном соусе 04:08"Удивление и разочарование": замечтавшаяся о роскоши Маркл с размаху шлепнулась на землю 02:37"Они вместе": Женившийся на молодой Прилучный воссоединился с Муцениеце
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

С 1 марта меняется жилищное законодательство: за что россиян могут лишить недвижимости

77

Комментарий юриста.

Многие граждане наивно полагают, что могут делать все, что угодно со своей квартирой или домом, если они заплатили деньги и приобрели недвижимость. Однако российского законодательство говорит совсем о другом. Владелец жилья обладает не только правами, но и обязанностями, за нарушение которых можно остаться без крыши над головой.

Жилищное законодательство в России меняется с 1 марта 2023 года. В соответствующих документа предусмотрены нормы, ужесточающие ответственность собственников за ненадлежащие отношение к своей недвижимости.

За какие нарушения можно лишиться дома или квартиры, объяснил адвокатВладимир Постанюк. В интервью Пятому каналу он привел конкретные примеры, при которых закон окажется суровым по отношению к владельцу жилья. Впрочем, не допускать нарушений не так уж и сложно.

Итак, по словам юриста, остаться без квартиры в жилом доме может гражданин, который, например, решил разводить кошек. Разумеется, общедомовая вентиляция не предусматривает возможности ионизации воздуха и борьбы с запахом продуктов жизнедеятельности животных.

Если раньше недобросовестного жильца могли лишь оштрафовать, то с 1 марта 2023 года его можно лишить недвижимости. Для этого соседи должны обратиться в управляющую компанию, которая выдаст предписание об исправлении проблем. Если вопрос не будет закрыт, то можно обращаться в суд.

Кроме того, закон позволяет лишать частного дома граждан, которые не ухаживают за своими участками. Например, год не косят траву или не чинят развалившийся забор. Если недвижимость по итогу выставят на торги, то собственник может рассчитывать на компенсацию.

1 марта 2023, 06:20
Фото: pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

За какие нарушения можно лишиться квартиры в Москве: объяснил юрист

Новых строек в России стало вдвое меньше

Где сильнее всего подешевели новостройки

На западе Москвы цены просели на 39%.

Какое жилье можно купить в ВАО за 3 млн

Самая дорогая квартира продается за 133 млн рублей.

Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично

Певца наказали за патриотизм.

Элитный особняк: беглая скандалистка Брежнева может лишиться имущества в России

Недвижимость певицы оценивается в 300 миллионов рублей.

Новых строек в России стало вдвое меньше

Из-за резкого падения спроса на жилье.

Как правильно заключить ДДУ с застройщиком

И минимизировать риски при покупке квартиры.

Выбор читателей

27/02ПндПо стопам Костомарова? 42-летний фигурист Ягудин в тяжелом состоянии 27/02Пнд"Ставят свечки": произошло главное событие в борьбе Костомарова за жизнь 27/02ПндНе Анита и не Цой: певица официально поменяла имя и фамилию 28/02ВтрБольшое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене 28/02ВтрЖивотика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка 27/02ПндОнкобольная Заворотнюк выступит в эфире федерального телевидения