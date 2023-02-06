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Эксперимент провалился: самые неудачные в мире города

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Эксперимент провалился: самые неудачные в мире города

Несостоявшиеся шедевры архитектуры.
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По всеми миру разбросаны множество шедевров архитектуры. Абсолютно уникальные объекты недвижимости – от самых маленьких до самых больших – привлекают любопытных граждан со всего мира, делая свои города туристическими мекками. Однако случается и наоборот.

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Рассказываем про самые неудачные города, которым даже высокие финансовые вложения не помогли стать архитектурными шедеврами. По большей части это экспериментальные проекты, которые в силу разных причин провалились.

Открывает наш топ копия французской столицы, построенная в КНР. Город Тяньдучэн строился не для туристов, а для местных жителей. Китайский Париж обзавелся практически всеми достопримечательностями города. Специалисты воссоздали в нем Елисейские поля, собор Парижской Богоматери, Триумфальную арку. Конечно, доминантой города стала "миниатюрная" Эйфелева башня высотой 108 метров (оригинал – 330 метров). Увы, но малоэтажная недвижимость европейского стиля оказалась слишком дорогой для китайцев, поэтому город стал очередным призраком.

В Южной Корее решили пойти своим путем и вместо географических путешествий отправились в путешествие во времени. Сонгдо должен был стать городом будущего. Американские строительные а архитектурные компании, разработавшие проект умного города за 35 миллиардов долларов продумали каждую мелочь... Но забыли о самым главном. С 2002 года технологии настолько продвинулись вперед, что к окончанию проекта маркетинговый ход заметно устарел.

Возвращаемся в Китай. Поднебесная является одним из мировых лидеров по числу невостребованной недвижимости, несмотря на почти полуторамиллиардное население. В КНР находится самый большой город-призрак. Кангбаши должен был стать промышленным гигантом на один миллион жителей. Строительство началось, когда на месте были открыты крупные угольные шахты, однако вскоре их признали неперспективными и добыча остановилась.

Масдар должен был стать самым экологичным городом ОАЭ. Архитекторы построили там целый комплекс для полной переработке отходов. Объекты недвижимости обзавелись солнечными панелями. Проект предусматривал сокращение вредных выбросов до нуля. Увы, но привыкшие к роскошной жизни арабы не захотели переходить на систему разумного потребления. Город на 50 тысяч человек привлек всего 300 жителей.

Город Саньчжи получил всемирную слову благодаря футуристическому дизайну. Недвижимость там возвели круглой формы, что напоминало НЛО. Строительство роскошного курорта в Тайване началось в 1975 году, через несколько лет застройщик обанкротился и проект остановили, в конце 80-х новая компания взялась достроить город, но тоже не смогла. Наконец, в 2008 власти закрыли провальный эксперимент и превратили город в пустырь, на его месте с тех пор планируют открыть заповедник.

Фото: pixabay.com
Автор: 6 февраля 2023, 12:00 Источник: Ведомости ✓ Надежный источник

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