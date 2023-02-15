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Среда 15 февраля

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Купить квартиру и остаться в дураках: как обманывают на рынке недвижимости

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Купить квартиру на "выгодных" условиях – еще не значит сэкономить.

Рынок недвижимости, как и любой другой, полон тех, кто готов на все ради выгоды. Сегодня купить квартиру или дом без переплат — задача не из легких. Все потому, что другая сторона норовит разбогатеть за счет наивных клиентов.

О подводных камнях телеканалу "360" рассказала риелтор Наталья Перескокова. По ее словам, девелоперы не гнушаются придумывать все новые и новые уловки, чтобы спрос на квартиры в новостройках не проседал.

Порой тех, кто хочет купить квартиру по акции, просто обманывают. Обещают продать выгодно, что совсем не соответствует действительности. Клиенту нужно вовремя догадаться об ухищрениях, чтобы не остаться в дураках.

"Девелоперы начали изобретать различные маркетинговые уловки вроде ипотеки под 0,01%. При таких ставках продавец, конечно, закладывает удорожание квартиры в ее стоимость", — объясняет эксперт на рынке недвижимости.

Кроме того, купить квартиру с подвохом рискуют любители аукционов. Как передает URA.RU, при таких сделках клиент получает "кота в мешке", причем жилье зачастую оказывается арестованным.

Портал RT сообщает, что аналитики заявили о снижении стоимости на вторичную недвижимость в Москве. Уже готовы купить квартиру дешевле прежнего? Подумайте хорошо, действительно ли цена уменьшилась.

15 февраля 2023, 08:40
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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