Брат в шоке: директор Моисеева начал избавляться от наследства певца

Кабаева покинула Россию Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша

Лента новостей

Вторник 14 февраля

11:40Стоял оплеванный: Киркоров публично унизил спавшего до него с Пугачевой Болдина 11:20Брат в шоке: директор Моисеева начал избавляться от наследства певца 11:00Стонет и ублажает: Нацепивший бабье тряпье Смольянинов* осваивает новую работу на чужбине 10:40Лившаяся недвижимости Довлатова избавилась от дочери: Это целая эпопея 10:20"Провели вторую операцию": оставшемуся без ног Костомарову отрезали кисти рук 10:00"Снимаю только на ночь": Башмет раскрыл секрет необычного талисмана на груди 09:40Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе 09:20Где искать доступный бизнес-класс в Москве 09:00Лучше не затягивать: почему мужчинам лучше писать сидя 08:40Половой гигант, мастер спорта по "отлизу" и расист: кого можно встретить в приложениях для знакомств 08:20Салли Руни, Александрия Рихтер, Эми Липтрот: топ-3 книг января 08:00Избил в кровь, обрюхатил и вышвырнул в лес умирать: 10 историй о худшем романе на свете 06:05Самое дешевое жилье в аренду – во Внуково 04:155 любовных медитаций для востребованности и счастья 02:04Где встретить мужчину мечты? 10 мест для поиска того самого 00:06День святого Валентина: что нельзя делать 14 февраля 22:00Окровавленная Сябитова закричала от страшной боли: Я умираю 21:40"Родился": ставшая мамой Оксана Федорова предъявила маленькое счастье 21:20Ушла и не вернулась: скрюченное тело почерневшей Шпицы нашли под завалами без чувств 21:00"Совсем младенец": готовящаяся к свадьбе 54-летняя Стриженова кормит малыша 20:40Попалась, дорогуша! Схватившая ценности Кабаева валит из России 20:20"Частые сексуальные контакты": связавшаяся с Лепсом Барановская откровенно об отношениях 20:00"Похож на Зеленского": тихушница Дарья Мороз крутит роман с подозрительным типом 19:50Одиночество Киркорова и здоровье Костомарова: главные новости шоу-бизнеса в первом выпуске "На днях" 19:40"В ванной не менее часа": Кошкину застали голой после связи с Богомоловым 19:207 добрых историй о любви к 14 февраля 19:00Не родила детей, похоронила мужей и осталась одна: трагедии личной жизни Татьяны Тарасовой 18:40Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам 18:20Сделали инвалидом: 41-летний Дима Билан лишился глаза 18:00"Не зря волновались": не стало Дмитрия Дюжева 17:40Подробности о сорвавшем концерт из-за инсульта Носкове: Одной ногой в могиле 17:20"Опять под шафе?": застонавшая с рукой между ног Волочкова опозорилась на публике 17:00"Скругляешься": подарившая Бероеву ребеночка Алферова прячет животик после новостей о второй беременности 16:20Порвал с Россией: Удравший за бугор иноагент Дудь распродает элитные хоромы 16:00"Забрали из роддома": опухший Маликов предъявил новорожденную кроху после слухов о разводе 15:48Путь к властителю неба: гора Торатау 15:40Куда сходить в Москве: афиша с 13 по 20 февраля 15:20"Что-то идет не так": Выскочившая за бизнесмена Anna Asti раскрыла проблемы в личной жизни 15:00"Тяжелые коррективы": Авербух объявил всенародный сбор средств для потерявшего ноги Костомарова 14:57Жостовская роспись, палехская лаковая миниатюра, елецкое кружево: чудеса "Уникальной России" 14:40У Курильских островов произошло мощное землетрясение 14:20На глазах у другого мужика: Извращенец Панин вставил между ног железный агрегат 14:00Блинный след: где отметить Масленицу всей семьей 13:40Глубокие соболезнования: большое горе перечеркнуло планы пятого мужа 73-летней Пугачевой 13:20"Нашла себе мужа": Удравшего от супруги Джигурду поженили с Волочковой 13:00Два стула: Желающая нажиться на россиянах Ротару осталась с носом 12:40"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову 12:20В Московской области поймали обманувшего старушку на деньги злоумышленника 12:00Терпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова 11:40В Подмосковье неизвестный повредил ж/д пути Курского направления
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Брат в шоке: директор Моисеева начал избавляться от наследства певца

90

Часть недвижимости уже продана.

Популярный российский певец, актер, танцовщик и хореограф Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года после продолжительной болезни. Разбитый инсультом и сопутствующими недугами, 68-летний исполнитель хита "Голубая Луна" провел последние годы в качестве затворника. Он практически не выходил на белый свет, оставаясь один на один со своей бедой. За звездой ухаживал лишь его концертный директор Сергей Грох.

Он же в итоге стал единственным наследникам Заслуженного артиста России, получив в собственность несколько объектов недвижимости. Однако данные обстоятельства совершенно не утроили старшего брата певца, который решил вступить в борьбу за имущество покойного родственника, уточняет ОСН.

Маркс Толкач долгие годы не видел своего младшего брата. Он уже давно проживает в Канаде. О смерти Бориса Моисеева мужчина узнал от журналистов и, можно сказать, не упустил момент. Сегодня родственник звезды отечественной эстрады активно пиарится в СМИ, делая громкие заявления.

Изначально он намекал на криминальный характер гибели артиста, подчеркнув, что откажется от наследства, потому что боится приезжать в Россию, где его якобы могут убить за недвижимость родственника. Однако позже изменил свое отношения к ситуации.

Нынче Маркс Толкач шокирован тем, что Сергей Горох начал избавлять от наследства Бориса Моисеева. По словам мужчины, концертный директор покойного певца уже продал одну из квартир, доставшихся ему по наследству.

Речь идет о столичной недвижимости артиста. однако концертный директор Бориса Моисеева также унаследовал зарубежные квартиры певца. К слову, жилье за границей сегодня пользуется популярностью у россиян, отмечает портал URA.RU.

14 февраля 2023, 11:20
Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На широкую ногу: с Борисом Моисеевым в могилу закопают 300 тысяч

По теме

"Ему помогли это сделать": Новый поворот в подозрительной смерти Бориса Моисеева

Сюжеты Звездная недвижимость

Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

Лившаяся недвижимости Довлатова избавилась от дочери: Это целая эпопея

Радиоведущая столкнулась с серьезными проблемами.

Где искать доступный бизнес-класс в Москве

Цены на квартиры стартуют от 8,3 млн рублей.

Самое дешевое жилье в аренду – во Внуково

Эксперты назвали доступные районы Москвы.

Порвал с Россией: Удравший за бугор иноагент Дудь распродает элитные хоромы

Дудь* в Москву не собирается.

Два стула: Желающая нажиться на россиянах Ротару осталась с носом

София Ротару опростоволосилась.

Собянин рассказал об уникальных дорожных проектах 2023 года

В столице завершится строительство Московского скоростного диаметра (МСД), Южной рокады и нескольких развязок на МКАД.

Выбор читателей

12/02Вск"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева 12/02Вск"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова 13/02ПндНа глазах у другого мужика: Извращенец Панин вставил между ног железный агрегат 13/02ПндТерпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова 13/02Пнд"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову 12/02ВскПошла на свет: разрезанное тело почерневшей Заворотнюк предъявили народу