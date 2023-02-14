Брат в шоке: директор Моисеева начал избавляться от наследства певца

Часть недвижимости уже продана.

Популярный российский певец, актер, танцовщик и хореограф Борис Моисеев скончался 27 сентября 2022 года после продолжительной болезни. Разбитый инсультом и сопутствующими недугами, 68-летний исполнитель хита "Голубая Луна" провел последние годы в качестве затворника. Он практически не выходил на белый свет, оставаясь один на один со своей бедой. За звездой ухаживал лишь его концертный директор Сергей Грох.

Он же в итоге стал единственным наследникам Заслуженного артиста России, получив в собственность несколько объектов недвижимости. Однако данные обстоятельства совершенно не утроили старшего брата певца, который решил вступить в борьбу за имущество покойного родственника, уточняет ОСН.

Маркс Толкач долгие годы не видел своего младшего брата. Он уже давно проживает в Канаде. О смерти Бориса Моисеева мужчина узнал от журналистов и, можно сказать, не упустил момент. Сегодня родственник звезды отечественной эстрады активно пиарится в СМИ, делая громкие заявления.

Изначально он намекал на криминальный характер гибели артиста, подчеркнув, что откажется от наследства, потому что боится приезжать в Россию, где его якобы могут убить за недвижимость родственника. Однако позже изменил свое отношения к ситуации.

Нынче Маркс Толкач шокирован тем, что Сергей Горох начал избавлять от наследства Бориса Моисеева. По словам мужчины, концертный директор покойного певца уже продал одну из квартир, доставшихся ему по наследству.

Речь идет о столичной недвижимости артиста. однако концертный директор Бориса Моисеева также унаследовал зарубежные квартиры певца. К слову, жилье за границей сегодня пользуется популярностью у россиян, отмечает портал URA.RU.