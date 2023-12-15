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Собянин: Стадион "Фили" модернизируют в спортивную арену на 5 тыс зрителей

Собянин: Стадион "Фили" модернизируют в спортивную арену на 5 тыс зрителей
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В проект вложат около 10 миллиардов рублей.

На месте устаревшего стадиона "Фили" на Большой Филевской улице построят спортивную арену на пять тысяч зрителей, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что работы будут идти за счет инвестора.

Арена предназначена для соревнований по гандболу, единоборствам и игровым видам спорта. Также там будут проходить спортивные сборы и развлекательные мероприятия.

Площадь спортивной арены составит 40 тысяч квадратных метров. Будет создано свыше 60 рабочих мест.

Ранее мэр Москвы осмотрел ход строительства спортивного комплекса "Ника" в районе Текстильщики. По словам Собянина, полноценные занятия начнутся уже в начале 2024 года. В трехэтажном здании площадью 7,6 тысячи квадратных метров оборудовали плавательный бассейн, волейбольный и тренажерный залы, медицинский блок, конференц-центр и кафе.

С 2011 года в рамках программы "Спорт Москвы" в столице построили более 190 спортивных объектов. В начале 2023 года ввели в эксплуатацию 16 спортивных центров, включая ледовый дворец "Кристалл", дворец спорта "Некрасовка", физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас" во Внукове и другие.

15 декабря 2023, 12:50
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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